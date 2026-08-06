Los debutantes de la Feria de Muestras buscan hacerse un hueco en el gran escaparate de Asturias

La Feria Internacional de Muestras de Asturias vuelve a ser este verano el gran escaparate comercial de la región, también para quienes pisan por primera vez sus pabellones. Empresas de sectores muy distintos han apostado este año por incorporarse al certamen con un objetivo común: darse a conocer ante los miles de visitantes que cada jornada recorren el recinto ferial. Aunque el balance todavía es provisional, la mayoría coincide en que la experiencia está siendo positiva y que la inversión merece la pena.

La iluminación vuelve a la feria

Una de las novedades de esta edición es Hola Led, empresa especializada en iluminación con sede en Meres. José Antonio Álvarez reconoce que una de las razones que les llevó a participar fue comprobar que hacía años que ningún negocio del sector estaba presente en la FIDMA.

La respuesta del público está siendo mejor de lo esperado. Además de las ventas realizadas durante la feria, el objetivo es captar nuevos clientes que posteriormente visiten su establecimiento. “Queríamos que la gente nos conociera”, resume Álvarez, quien espera que el ritmo continúe creciendo a medida que avancen los días del certamen.

Reformas y piscinas para ganar visibilidad

Desde Siero llega también Refomar, una empresa joven dedicada al sector de las reformas que ha apostado por un estand diseñado íntegramente por ellos mismos como carta de presentación. Su responsable, Omar Pérez, explica que la FIDMA les permite proyectar una imagen de empresa consolidada y llegar a clientes de toda Asturias. “Es un clásico del verano asturiano y pasa muchísima gente”, señala.

La inversión realizada es importante, reconoce, pero considera que la feria ofrece una oportunidad difícil de encontrar en otro lugar. Además, las jornadas con tiempo más inestable favorecen que muchos visitantes recorran los pabellones, incrementando el flujo de potenciales clientes.

La empresa Desjoyaux también se estrena este año en la feria con un balance muy positivo. Carlos Díez explica que decidieron participar después de recibir buenas referencias de otros expositores y que las expectativas iniciales incluso se están superando.

La firma, con sede central en Girona y presencia en todo el país, considera que el certamen gijonés puede convertirse en una cita fija dentro de su calendario promocional. “Estamos muy contentos”, resume, satisfecho tanto por la afluencia de público como por los contactos comerciales generados.

Los Moscovitas celebran su centenario

Entre los nuevos expositores también se encuentran las emblemáticas Moscovitas, que participan coincidiendo con el centenario de este emblemático dulce ovetense. Pedro Salas explica que la experiencia está resultando interesante, aunque reconoce que esperaban una mayor afluencia de público en estos primeros días. Aun así, mantiene el optimismo. “Todavía queda mucha feria”, recuerda, convencido de que las próximas jornadas permitirán mejorar el balance de un estreno que afrontan con ilusión.

Un escaparate para nuevas marcas

Otra de las incorporaciones es Reveymo, concesionario gijonés que ha aprovechado la FIDMA para presentar oficialmente en Asturias la marca de motocicletas Cyclone. Uno de sus responsables, Javier Puerta, explica que la empresa llevaba varios años sin acudir al certamen y que la llegada de esta nueva enseña les animó a regresar. “Mejor escaparate que la Feria de Asturias no lo hay”, resume.

El estreno está respondiendo a las expectativas. La acogida del público está siendo buena y las primeras ventas ya han llegado durante los primeros días del certamen. “La feria nunca defrauda”, asegura, convencido de que muchas operaciones terminarán cerrándose una vez finalice el evento gracias a los contactos realizados.

También ha vuelto a la FIDMA la Fábrica de Armas de Trubia, que regresa al recinto tras su anterior participación en 2023. Su representante, Jaime Rodrigo, destaca el interés que despierta el vehículo de combate expuesto entre visitantes de todas las edades. Muchos se acercan atraídos por la historia de la fábrica, mientras que otros quieren conocer cómo ha evolucionado la tecnología empleada actualmente.

“Hay niños, mayores… no para de venir gente”, explica, satisfecho por la curiosidad que despierta un sector poco conocido para buena parte del público. Para la empresa, participar en la feria supone una oportunidad para mostrar un trabajo que habitualmente permanece alejado de la ciudadanía.

Con diez días de feria todavía por delante, las expectativas continúan abiertas, pero todos los debutantes coinciden en que estar presentes en el recinto ya supone una inversión de futuro.