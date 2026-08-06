Gijón se sobrepone a la lluvia para honrar el legado de Jovellanos: "Sus ideas siguen siendo válidas"

Gijón se sobrepuso a la lluvia para honrar la memoria de Gaspar Melchor de Jovellanos. Hasta 34 instituciones participaron este jueves en la plaza del Seis de Agosto en la tradicional ofrenda floral para conmemorar el aniversario del regreso del prócer a la villa, en 1811, tras su encarcelamiento. Los presentes reivindicaron la vigencia del legado y las ideas de "una de las figuras más importantes de la historia de España". "Es una personalidad que deberíamos conocer y mirar más", resaltaron los oferentes tras un acto que, esta vez, no contó con actuación musical por las inclemencias meteorológicas.

El primero en tomar la palabra fue Ignacio García-Arango Cienfuegos-Jovellanos, presidente de la Fundación Foro Jovellanos y descendiente del ilustrado. Este leyó un fragmento de la obra del célebre gijonés. También lo hicieron la Alcaldesa, Carmen Moriyón; el director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística, Antón García; la Vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega; el portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador; la portavoz municipal del PSOE, Carmen Eva Pérez Ordieres; el portavoz de Izquierda Unida, Javier Suárez Llana; y la portavoz de Podemos, Olaya Suárez. Antes, eso sí, se guardó un respetuoso minuto de silencio por Laura Cruz, agente de la Guardia Civil asesinada a tiros por su expareja en el cuartel de Llanes.

Siguieron el homenaje, entre otros, la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso; el comandante naval de Gijón, Luis Rodríguez Garat; o el comisario de la Policía Nacional de Gijón, Fermín Treceño, además de representantes de diferentes ámbitos. Fue un tributo pasado por agua, en el que los paraguas formaron parte de la estampa. Sin embargo, eso no impidió que una nutrida representación de la ciudad se rindiese, como cada 6 de agosto, a Gaspar Melchor de Jovellanos. "Habló de sus problemas en una época de cambio de siglo y de sociedad, del antiguo régimen al actual", afirmó Ignacio García-Arango Cienfuegos-Jovellanos, que remarcó la vigencia del ilustrado. "Tiene tanto tirón ahora porque sus recetas siguen siendo válidas; su mayor impronta fue luchar para que las cosas saliesen hacia delante", sostuvo el presidente de la Fundación Foro Jovellanos.

Noticias relacionadas

"Jovellanos simboliza una ciudad democrática, liberal, ilustrada, progresista y con vocación cosmopolita", manifestó Pedro Roldán, presidente de la Sociedad Cultural Gijonesa, mientras que Armando Menéndez, director del Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII, destacó la "mirada amplia" que caracterizaba al prócer, quien plantó semillas "de renovación, actualización, educación e instrucción", ejemplificó Menéndez tras una ofrenda floral que volvió a poner de relieve la trascendencia histórica de Gaspar Melchor de Jovellanos en la capital marítima del Principado.