Los jóvenes empresarios le "echan cara" para emprender

Emprender no es un camino de rosas, pero el talento joven está dispuesto a "echarle cara", como verbalizaba Luna Gonçalves, la joven emprendedora del programa "Generación IN". Fran del Cid, presidente de la AJE Asturias, fue el responsable en abrir la "XXI Jornada del Joven Empresari@" en la Feria de Muestras, una jornada que rompió los tópicos del éxito fácil para reivindicar el valor el atrevimiento y el apoyo institucional. "Emprender requiere una buena idea y, especialmente, valentía", resumió María Calvo, presidenta de la FADE. Un empuje respaldado por los "70.559 trabajadores autónomos" que, según María Aránzazu González, directora general de Empresa y Comercio, demuestran la "fortaleza" de la región. Así lo garantizó también la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, asegurando que "nuestro propósito es que una buena idea no se pierda por falta de respaldo y que nadie se tenga que ir por obligación".

La jornada contó con testimonios como el de David Gómez Requejo, fundador del "Grupo Movivia". Tras varios años de trayectoria en los que también ha tenido que superar el cierre de proyectos, el empresario reflexionó sobre la dureza de crear negocios. Su opinión ante las adversidades es clara, "el fracaso no es un fracaso, es cómo lo asumes, en mi caso fue resiliencia, actitud, problemas, soluciones".

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El talento femenino tuvo su espacio con el programa "Generación IN", un programa de acción enfocado al autoempleo. En la mesa redonda participaron cuatro jóvenes emprendedoras con sus proyectos, ellas fueron Marta Peláez, Raquel Lecea, Jaan Ragudo y Luna Gonçalves.