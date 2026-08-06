El legado de Dionisio de la Huerta en el deporte asturiano, revisitado por el Museo del Pueblo Asturiano en la Feria de Muestras

Dionisio de la Huerta, gran impulsor del Descenso Internacional del Sella y de la fiesta de Les Piragües, tiene su rinconcito en la Feria Internacional de Muestras de Gijón. Al lado del tendayu del Muséu del Pueblo d'Asturies y con acceso directo a la Feria, se encuentra la exposición "Dionisio de la Huerta, inspiración y legado del deporte español”. En total, la muestra propone un recorrido por doce paneles en los que se refleja la evolución deportiva y folclórica del descenso, desde sus inicios hace casi 100 años hasta la actualidad.

La exposición está organizada por la asociación Amigos de Dionisio de la Huerta con ayuda de la Fundación Caja Gijón y estará abierta para su visita hasta el fin de la FIDMA, el próximo 16 de agosto. Además de perpetuar el legado de de la Huerta y de repasar la historia del Sella, la exposición también pretende poner en valor deportes con menos protagonismo con la finalidad de crear un Museo del Deporte de Asturias.

El comisario de la exposición, Ángel Mato, explica que su objetivo es “iniciar actividades para poner en marcha el museo”. “Lo que nos motiva es la reconsideración del deporte no solo como una práctica competitiva sino como una unión de todos sus componentes para poder valorar toda su contribución cultural", expresa. Como ejemplo, la exposición menciona al tenis y al piragüismo, disciplina en la que "Asturias siempre ha destacado", apunta Mato.

Además de la cultura sellera y los deportes "fuera del fútbol", Mato también destaca la intención de homenajear la importancia de la fotografía histórica. “La exposición reconsidera la importancia de los fotógrafos de hace 50 o 100 años, que son los responsables de que podamos tener esta visión tan amplia del Sella”, aclara.

Las firmas de autores como Constantino Suárez, que ya registra imágenes en los años 30, o José Vélez, durante décadas ligado a LA NUEVA ESPAÑA, ilustran esta colección, de manera que estas autorías no se pierdan con el tiempo.

Los actos de la Asociación Amigos de Dionisio de la Huerta continuarán durante los próximos días de la Feria de Muestras: la jornada de después del Descenso del Sella, el domingo 9, a las 18.00 horas, tendrán lugar en L'Abellugu del museo las nominaciones honoríficas selleras y la visita de los vencedores del descenso a la exposición, a las 18.00 horas. En el mismo lugar se realizará el miércoles 12 a las 18.00 horas la charla coloquio "Grandes del deporte en Asturias", que contará con Herminio Menéndez (expiragüista medallista olímpico y vencedor del Sella), José Arconada (exatleta olímpico), Marcelino Elena (exfutbolista del Sporting, Mallorca o Newcastle) y Fernando Sierra (exjugador de hockey).

Por último, en el salón de actos del Palacio de Congresos de Gijón en la FIDMA, tendrá lugar el viernes 14 a las 12.00 horas la presentación del libro "Raquetas y palas, el legado de Dionisio de la Huerta en el tenis y piragüismo español", de María Collado, seguida de una charla coloquio con los presidentes de los clubs deportivos asturianos.