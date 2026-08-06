Medio Rural reivindica 36 millones en ayudas al sector y carga contra el PP durante su visita a la Feria de Muestras

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, aprovechó su visita institucional a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) para poner en valor el apoyo del Gobierno asturiano al sector agroalimentario y forestal. Durante su recorrido por distintos expositores vinculados a su departamento, destacó que el Principado ha destinado más de 36 millones de euros a la modernización de 167 empresas de ambos sectores a lo largo de la legislatura, una inversión dirigida a mejorar los procesos productivos, la sostenibilidad y la competitividad de las industrias.

Marcos señaló que la FIDMA supone un escaparate de primer nivel para las empresas agroalimentarias y forestales asturianas y reivindicó el protagonismo que tienen estos sectores dentro de la feria, tanto a través de los expositores como del propio pabellón del Principado.

Respuesta a las críticas del Partido Popular

Buena parte de su comparecencia estuvo centrada en responder a las críticas del Partido Popular sobre la gestión de estas subvenciones. “El Partido Popular ha iniciado un camino sin rumbo dirigido por su presidente”, afirmó Marcos, quien acusó a la oposición de enviar a sus dirigentes a “criticar” distintas consejerías y hacerlo “en la mayoría de las ocasiones sin justificación y encima mintiendo a sabiendas”.

El consejero rechazó las críticas sobre el reparto de las ayudas agroalimentarias y recordó que “ni siquiera hemos agotado la partida presupuestaria”. A su juicio, la oposición pretende cuestionar que algunas empresas quedaran fuera cuando, aseguró, fue porque “incumplen las bases o incumplen la ley de procedimiento administrativo”. “Trasladar ese mensaje a la sociedad utilizando falsos mensajes no es la forma correcta de hacer política”, añadió.

Marcos también salió al paso de las críticas sobre la política de prevención de incendios forestales. “Venir a Asturias a criticarnos viendo cómo es la gestión en otras comunidades autónomas…”, señaló, antes de recordar que el Principado destina más de 100 millones de euros a prevención y extinción de incendios. “Mientras otros destinan recursos a comprar áticos de lujo, nosotros sabemos a qué tenemos que destinar los recursos, que es a intentar poner todos los medios necesarios para tratar de prevenir situaciones no deseadas”, afirmó.

Prudencia ante la dermatosis nodular

Preguntado por la situación de la dermatosis nodular contagiosa, confirmó que Asturias mantendrá las restricciones hasta el 31 de octubre. “Hemos prorrogado esas medidas por precaución”, explicó, recordando que todavía existen focos en Italia y comunidades autónomas donde no ha concluido la vacunación. Aunque reconoció que la decisión impide celebrar ferias ganaderas y concursos de bovino, insistió en que “lo principal para quienes defendemos el sector es tratar de minimizar los riesgos”. “Son decisiones que no son deseadas, pero sí necesarias”, sostuvo.

Respecto a la denuncia por la falta de veterinarios en oficinas comarcales del occidente, Marcos reconoció que existe “un problema por un tema de bajas y de vacaciones”, aunque aseguró que “en los próximos días se subsanará” recurriendo a la bolsa de empleo.

También respondió a las reclamaciones del colectivo sobre las condiciones laborales, defendiendo que “nunca se hizo tanta inversión” en vehículos oficiales ni en la modernización de oficinas comarcales. Según explicó, el Principado está incorporando mejoras demandadas por los profesionales, como duchas, nuevos equipamientos y ropa de trabajo, dentro del proceso de renovación de las instalaciones.