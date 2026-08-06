Multitudinaria celebración en la Feria de Muestras del Día de Hunosa: "Hay empresa para rato, al menos hasta 2050"

Con el Plan de Empresa (2025-2028) pactado con los sindicatos mineros aún caliente -al preacuerdo se llegó hace poco más de un mes- Hunosa celebró ayer su día en la Feria Internacional de Muestras de Asturias con un discurso de ilusión. "Por fin damos por culminadas tres décadas de reconversión de la compañía" dijo explícito su presidente, Enrique Fernandéz, para quien el acuerdo sienta las bases que "garantizan la supervivencia y marca las líneas estratégicas de la compañía, al menos hasta el año 2050".

Enrique Fernández se refirió al gran impacto económico que tendrá el plan diseñado, así como la generación de empleo que lleva aparejado. Desgranó que "los proyectos que se contemplan para los próximos años movilizarán más de 130 millones de euros, a los que hay que sumar otros 27 destinados a la promoción empresarial y el impulso de nuevas actividades económicas". Sobre el empleo, concretó "un crecimiento neto de la plantilla, con la generación de 80 nuevos puestos de trabajo en la empresa matriz, y 80 adicionales en la filial Sadim".

Esa "supervivencia" de Hunosa la asentó el presidente a partir de tres pilares: la de constituirse en agente descarbonizador; ser un gestor medioambiental especializado en gestión forestal, economía circular y rehabilitación de espacios degradados; y, en jugar un importante papel en la reindustrialización de las comarcas mineras, de ahí su coletilla de que "hay Hunosa para rato". Además de confirmar que la empresa volverá a ser un agente transformador de Asturias. También se resaltó que el Plan Nacional de Exploración Minera asigna a Hunosa un papel "fundamental" en trabajos de investigación, exploración y explotación de los recursos disponibles en el suelo español, actividades que, junto a la potenciación de la Brigada de Salvamento Minero, generarán empleo futuro.

No podía dejar de citar el presidente el gran proyecto de la Pereda, la conversión de la central térmica de carbón en central de biomasa, que está previsto que esté operativo a finales del 2027 con una inversión de 56 millones. Lo describió como el "buque insignia de la transformación", asegurando que será la mayor fuente de ingresos durante "los próximos 20 años".

Tras hacer un repaso a muchos de los proyectos para los distintos pozos de la compañía, Fernández detalló que la empresa cuenta con alrededor de 27 millones de fondos para financiar proyectos empresariales con los que prevé impulsar la creación de 700 puestos de trabajo en el horizonte hasta 2028 y ha pedido la "colaboración y el compromiso" de las diferentes administraciones para "convertir en realidades" las actuaciones que contempla el principio de acuerdo sobre el Plan de Empresa.

El acto sirvió también para presentar el nuevo pabellón de Hunosa en la Feria, donde lleva presente desde 1968. Un cambio de edificio que servirá para dar más visibilidad a su historia pasada y futura, y que este año luce especialmente con la locomotora "Luis de Adaro".

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Al día de Hunosa no faltaron representantes empresariales e institucionales, como el consejero de Ciencia e Industria, Borja Sánchez. Sánchez recalcó que Hunosa "está llamada a seguir desempeñando un papel decisivo en la economía regional", dentro de sectores como las energías renovables, la gestión medioambiental, la economía circular o la innovación, entre otros. Alabó su "voluntad de seguir construyendo futuro", y puso en valor la capacidad de Hunosa para actuar como elemento tractor de la reactivación y la diversificación productiva de las comarcas mineras. Siendo, dijo, el plan de empresa "la hoja de ruta más clara para avanzar". Y añadió que la transición energética "sólo será justa si crea empleo", genera actividad económica y ofrece oportunidades de futuro.