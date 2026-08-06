El periodista Gonzalo Bienvenida reivindica la tauromaquia como una "escuela de valores" en el pregón de la feria de Begoña

"El resurgir de la tauromaquia es la oportunidad para convertir al torero en espejo para las nuevas generaciones, como garantía del respeto a la libertad individual", afirmó ayer el periodista Gonzalo Bienvenida, pregonero de la feria de Begoña de Gijón de este año. Lo hizo en el hotel Abba, en el acto organizado por la peña Miguel Ángel Perera como preámbulo de la cita. El joven comunicador articuló un discurso en el que reivindicó la tauromaquia como una "escuela de valores". "La afición por los toros es como el amor; crece o mengua, pero nunca se estanca", subrayó el madrileño.

Maritina Medio, presidenta de la peña Miguel Ángel Perera, destacó los valores "culturales y artísticos" de la tauromaquia en los prolegómenos del pregón, el momento de abrir "la puerta grande de la palabra". Medio ensalzó el bagaje de Gonzalo Bienvenida, que procede de una dinastía de célebres toreros. Es, por ejemplo, nieto de Antonio Bienvenida, una de las máximas figuras de la historia. De su familia habló largo y tendido el periodista, que empezó su alocución confesando el "honor" que suponía protagonizar el pregón. "Pienso sinceramente que no lo merezco; y no es falsa modestia", sostuvo.

María Ureña González del Valle se dirige al escenario entre los aplausos de los asistentes. / Marcos León

Gonzalo Bienvenida rememoró sus inicios y el cómo nació su predilección por los toros. "Mi madre me fue descubriendo en viajes inolvidables que la grandeza de la tauromaquia no solo reside en la variedad de sus aficiones, las profundas raíces donde se asienta y los valores que emanan de esta filosofía de vida", aseveró Bienvenida, cuya figura glosó Ignacio Peláez, delegado de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón. Peláez calificó a Gonzalo Bienvenida como "un aficionado cabal" y "uno de los críticos taurinos del momento". Escribe en el diario "El Mundo" y participa también en el programa radiofónico "El Séptimo Toro".

"El Bibio es la joya del norte; allí he visto corridas inolvidables y embestidas soñadas", ensalzó el pregonero, que asimismo puso en valor "el sacrificio y esfuerzo" de los ganaderos, cuyo papel tildó de "clave" en el mundo taurino. Bienvenida evocó a sus primeros muletazos, mencionó a Juan Carlos Martín Aparicio, Julio Pérez-Tabernero o Fernando Bautista como nombres que le han marcado y admitió que la primera vez que toreó en público, allá por 2013, fue "uno de los días más felices de mi vida".

"He crecido viendo cabezas de toros y trajes de luces y escuchando hazañas impresionantes", prosiguió Gonzalo Bienvenida, para quien "sin alimentar la afición, es imposible mantenerla". Apuntó también que el toreo "es vocacional". "Los niños y jóvenes que deciden intentarlo sacrifican muchas actividades propias de su edad sin que nadie les asegure que llegarán a ser alguien", manifestó Bienvenida, que indicó que en la tauromaquia hay unos valores "que deben ser guía de nuestro día a día". "Existe un código no escrito en el que se respeta la palabra dada, se premia la cultura del esfuerzo o se es solidario con los desfavorecidos", explicó Bienvenida, para el que el toreo es sinónimo de "integridad, fortaleza, disciplina, amor a la naturaleza, amistad sincera, fidelidad o valentía".

Asistentes al acto. / Marcos León

"Parte intrínseca de Gijón"

"Es una celebración que forma parte intrínseca de la memoria e identidad de esta ciudad", aseveró la Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, que ensalzó en su aplaudido discurso la feria de Begoña como "un referente en el calendario taurino". También se refirió a la plaza de El Bibio. "No es solo un coso, es un símbolo; y este año la plaza luce especialmente hermosa", declaró la regidora. "La tauromaquia es, ante todo, cultura; es arte, historia, tradición transmitida de generación en generación", ahondó la Alcaldesa, para quien en el toreo "se da cita una relación entre vida y muerte cargada de siglos de significado". "Y nunca puede reducirse a lo salvaje", sentenció Moriyón. Sobre Bienvenida, la forista elogió que "ha sabido explicar, divulgar y defender el mundo del toro con conocimiento, cercanía y pasión".

Entre los asistentes estaban, entre otros, Aquilino Tuya, Ana Rodríguez y José María Mendoza, presidentes de las peñas Cocheras, José Tomás y Eduardo Dávila Miura, respectivamente. También Carlos González Tirador, presidente de la plaza de toros de El Bibio, y Diego García de la Peña, rejoneador y pregonero el año pasado. A nivel político estuvieron, entre otros, el concejal forista Jorge González-Palacios; Andrés Ruiz, presidente del PP de Gijón, y el edil popular Abel Junquera; y Sara Álvarez Rouco, portavoz municipal de Vox.

"Que los toreros triunfen, los toros embistan y Dios reparta suerte", deseó Maritina Medio en un encuentro que culminó con una actuación musical de "Son del Carmen".

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Homenaje a por partida doble a la añorada Pilar González del Valle

El acto del pregón sirvió también para recordar la figura de Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo, fallecida el pasado año. Maritina Medio entregó a su hija, María Ureña González del Valle, una placa conmemorativa. A ese respecto, el Ayuntamiento inaugurará el 13 de agosto en El Bibio, coincidiendo con el comienzo de la feria taurina, una placa en memoria de Pilar González del Valle. "Es un orgullo maravilloso; para ella era su Gijón del alma y seguro que verá la feria desde el cielo", declaró su hija María Ureña. "Su ausencia se notará en los tendidos; siempre recordaba que el toreo formaba parte de nuestra cultura y libertad", subrayó Maritina Medio sobre la fallecida Pilar González del Valle. "Siempre me apoyó con su energía, cariño y criterio", agradeció también el pregonero, Gonzalo Bienvenida.