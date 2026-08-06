Pirotecnia Zaragozana trabaja en el operativo de la Noche de los Fuegos de Gijón con varias alternativas para potenciar el espectáculo

Gijón tiene sobre la mesa un nuevo proyecto para potenciar la Noche de los Fuegos ampliando sus puntos de tiro. El gobierno local trabaja con la idea de mantener el cerro de Santa Catalina como «centro neurálgico» del lanzamiento de juegos pirotécnicos y sumarle, además, otros dos puntos de tiro que, se espera, permitirán recuperar lo que hace décadas iba en camino de ser una tradición: arrojar parte de los artificios desde el mar.

El operativo ya está diseñado, pero por ahora se encuentra a la espera de recibir los permisos que se necesitan. Al afectar al entorno marítimo, deben autorizar el protocolo tanto la Guardia Civil como la Capitanía Marítima. De ahí que por ahora Divertia hable de un «planteamiento inicial» pendiente de desarrollo y con el objetivo de «ampliar las posibilidades creativas de la exhibición». La empresa pública asegura que la fórmula de lanzar pirotecnia desde el Cantábrico no se realiza en la ciudad desde 1999.

La Noche de los Fuegos centra su operativo desde hace años en el Cerro. La ubicación permite, por un lado, garantizar un punto de tiro en altura y, también, la seguridad tanto de los trabajos de preparación como del momento del lanzamiento, ya que el entorno se blinda todos los años cortando sus dos accesos al público durante varios días.

Desde hace ya un tiempo, sin embargo, el Ayuntamiento tiene interés en explorar cómo recuperar nuevos puntos de tiro para potenciar el evento. De hecho, el último intento se puso en marcha el verano pasado, cuando se intentó adoptar una medida similar sumando al del Cerro otros dos puntos de lanzamiento en los arenales de San Lorenzo y Poniente. La propuesta, sin embargo, finalmente tuvo que aplazarse por la denegación del permiso que correspondía por parte de Demarcación de Costas.

En cualquier caso, el modelo por el que se quiere apostar este año, según fuentes municipales, no es el mismo que el del verano pasado, porque en aquella ocasión nunca se planteó la idea de apostar por puntos de tiro marítimos.

Señala Divertia su interés en dar con «un nuevo diseño artístico» manteniendo el Cerro como «centro neurálgico del dispositivo», y destaca que recuperar el lanzamiento desde el mar es algo que no se realiza desde 1999. Se pretende que el cambio permita realizar un lanzamiento «sincronizado», con los tres puntos de tiro funcionando a la vez.

«Los Fuegos es una de las citas más esperadas por los gijoneses y gijonesas y por todos aquellos que vienen a disfrutar de nuestra Semana Grande. Por eso, este año queremos que vuelva a emocionar y sorprender, con una apuesta renovada que haga esa noche aún más especial», afirma Jesús Martínez Salvador, concejal de Festejos y ahora también presidente de Divertia. La empresa añade que los tres puntos de tiro permitirían «ampliar las posibilidades creativas de la exhibición y ofrecer al público una experiencia más espectacular».

La propuesta se encuentra «en fase de estudio y desarrollo» y por ahora «supeditada a la tramitación y obtención de las autorizaciones y permisos necesarios». Esos permisos dependen de la Guardia Civil y de Capitanía Marítima y, según fuentes del Ayuntamiento, se espera en tener respuesta en un sentido u otro «en cuestión de días».

Se trabaja en cualquier caso con la previsión de poder recuperar una hoja de ruta con un único tiro desde el Cerro, en caso de que haya problema con los permisos, para garantizar que la Noche de los Fuegos se pueda celebrar con normalidad. Ante la previsión de que la confirmación final de cuál será el dispositivo autorizado pueda llegar en estos próximos días, la idea de Divertia es poder dar a conocer el detalle del operativo ya la próxima semana.

Lo que sí es bien conocido es que el contrato de la Noche de los Fuegos mantiene a su adjudicataria, Pirotecnia Zaragozana, gracias a que la licitación que se tramitó en 2024 permitía prórrogas hasta 2027. Los pliegos de ese concurso público, de hecho, ya recogían que se exploraría la posibilidad de sumar nuevos puntos de tiro, y sus criterios de valoración tuvieron esto en cuenta a la hora de realizar el cribado de empresas aspirantes.

Los organizadores, por eso, ya barajan varias posibilidades para poder llevar a cabo parte de los lanzamientos de pirotecnia desde el mar, si bien las fuentes consultadas apuntan a que, por ahora, la opción que se tiene más en cuenta es la de usar al menos una gran embarcación que garantice la estabilidad del lanzamiento. Expertos en pirotecnia añaden que existen también «plataformas especiales» que permiten realizar este tipo de actuaciones sobre láminas de agua.

José Manuel Fernández, de Pirotecnia Pablo, es uno de los referentes de los años de la Noche de los Fuegos en los que aún se trabajaba con varios puntos de tiro, sobre todo en la década de los 80, cuando él iniciaba su carrera. «Primero los lanzamos desde San Pedro, luego vinimos con una empresa extranjera que los lanzaba después de nosotros desde el Piles y después volvimos a hacerlos solos pero con tres puntos: San Pedro, Naútico y San Lorenzo. Luego llegó a haber cinco puntos de tiro: San Pedro, el Náutico, San Lorenzo, el Piles y una barcaza de dragar que poníamos en medio de la bahía», resume. Con esa barcaza, desde su empresa, pudieron lanzar fuegos desde el mar en dos ediciones.

En hemeroteca figura una Noche de los Fuegos especial, la de 1993, en la que la misma empresa de Fernández se trajo a Gijón un gánguil reforzado con 800 sacos de arena para ganar estabilidad en el agua. Aquel año había cuatro puntos de tiro: el Náutico, el Tostaderu, San Lorenzo (a la altura de la escalera 9) y esta embarcación, que se anunciaba entonces como una novedad.