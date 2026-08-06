Placeres de agosto con formato de terraza: así fue la primera jornada del Paseo Gastro gijonés

Pasear sin prisa, picar algo y volver a ponerse en marcha hacia la siguiente caseta. Ese fue el plan de cientos de personas durante la primera jornada del Paseo Gastro, que volvió a convertir el Paseo Begoña y el puerto deportivo en un ir y venir constante de familias, turistas y vecinos.

En el puerto deportivo, con los barcos de fondo, el ambiente invitaba a quedarse. "Es un placer estar aquí, tienes de todo", comentaban María Martínez, Ana Rodríguez y Olga Otero mientras disfrutaban de las vistas al mar sentadas en una de las terrazas que este año estrenan la ubicación de los Jardines de la Reina, desplazando el emplazamiento del pasado año en Claudio Alvargonzález, que se saldó con algunas críticas vecinales. Además de la oferta gastronómica que ya de por sí tiene tirón entre los forofos del terraceo, destacan las actividades culturales complementarias que están programadas durante estos días por toda la ciudad. Sin ir más lejos, el concierto de ayer de Nacho Vegas en la Plaza Mayor. «No nos lo vamos a perder», contaban las tres amigas, con ganas de ver al artista gijonés sobre el escenario del Ayuntamiento.

Desde fuera de Gijón también acudieron visitantes al paseo, llegados desde León estaban Álex Vasile y Cristal Véliz aprovechando sus últimos días unas vacaciones "muy buenas" en Asturias. Después de conocer buena parte de las opciones que se presentaban con las 20 casetas hosteleras (catorce en Begoña y otras seis en los Jardines de la Reina) tenían clara cuál era su opción favorita. «La del Capone es la que más no gusta, tiene muy buen ambiente», aseguraron.

Esa buena respuesta del público fue también la imagen con la que se quedaron el concejal de Festejos y presidente de Divertia, Jesús Martínez Salvador, y el concejal de Relaciones Institucionales, Jorge González-Palacios, durante la inauguración. Martínez Salvador, aseguró que "las sensaciones son muy buenas" al comprobar el ambiente que se respiraba desde las primeras horas del día. "Se ve a la gente disfrutando, paseando y llenando las terrazas, que es precisamente lo que buscábamos", afirmó. Para el edil, el Paseo Gastro "ya forma parte del verano de Gijón" y el objetivo es que siga creciendo edición tras edición. De hecho, en esta ocasión, al sorteo de plazas para optar a uno de los 20 puestos gastro de la Semana Grande aspiraron 36 negocios, mayoritariamente de Gijón pero también con interés de hosteleros de Oviedo y Lugones.

El presidente de OTEA, Javier Martínez, también puso el acento en el ambiente vivido durante la jornada. "Estamos muy contentos. Desde primera hora vimos que la gente tenía ganas de venir y eso siempre es una buena señal", señaló. Martínez aseguró que el Paseo Gastro "está plenamente consolidado" y destacó que muchos hosteleros repiten cada año porque "es un formato que funciona y que la gente espera". A su juicio, el estreno confirma que "la ciudad responde cuando se organizan propuestas que combinan gastronomía y ocio".

En la misma línea, David Fernández Parada reconoció que el estreno había cumplido las expectativas. "Es un placer estar aquí otro año más y ver cómo la gente responde desde el primer momento", afirmó, satisfecho con la acogida que estaban teniendo las casetas desde las primeras horas. Por su parte, la directora territorial de Unicaja, Ana Lorenzana, celebró el ambiente que se vivía durante la inauguración y destacó el respaldo de la entidad a iniciativas que dinamizan la ciudad y apoyan a la hostelería.

Si entre el público predominaba el ambiente festivo, entre los hosteleros reinaba el optimismo. Leticia Llaneza, dueña de la caseta Bella Vida, situada en Begoña, contaba que incluso durante el montaje la gente ya les preguntaba cuando comenzaban a servir, "pinta muy bien", resumía. Por delante esperan "varios días de mucho trabajo pero muy bonitos" para recibir a cientos de clientes. A pocos metros se encontraban Raquel García, Aída Vallina junto a su hijo Enzo y Andrés Solar con su hijo Pelayo disfrutando de una tarde muy agradable. "Hay más gente que otros años y esto todo muy animado", comentaban mientras valoraban positivamente la nueva iniciativa de no cobrar el vaso y los pinchos que se ofrecen en los puestos. Después de la primera tarde entre casetas el veredicto parecía claro: El Paseo Gastro ha vuelto con ganas de repetir el éxito de los últimos veranos.