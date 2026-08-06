El Principado y la patronal de la construcción pactan 400 viviendas de protección oficial subiendo un 3,7% el precio del módulo: los municipios que se barajan

La Consejería de Vivienda del Principado y la patronal asturiana de la construcción, CAC-Asprocon, han pactado la construcción de 400 viviendas de protección oficial en Asturias, con una actualización del precio del módulo del 3,7% e igualando también el precio del módulo en las alas de Asturias al de la zona centro.

El acuerdo lo anunció este jueves en la Feria Internacional de Muestras de Asturias el consejero Ovidio Zapico, de IU, tras el encuentro que mantuvo con una representación de la patronal de la construcción encabezada por su presidente, Joel García, al que también asistió la presidenta de FADE, María Calvo.

El Consejero explicó que el acuerdo alcanzado hoy, se va a oficializar en la concertación social de Asturias, en la reunión que se celebrará "en torno al día 10 y 11". Zapico resaltó que el precio del módulo de la vivienda protegida no se actualizaba desde 2022 y que esa subida del 3,7% es inferior al incremento de los salarios de los trabajadores en estos cuatro años, con lo que "la clase trabajadora también gana poder adquisitivo con esta medida", dijo Zapico.

El precio del módulo de la vivienda de protección oficial pasará "de 2.124 a 2.202,59 euros por metro cuadrado", con lo que "es un acuerdo que permite también a la clase trabajadora asturiana seguir pagando en torno a los 150.000 euros por una vivienda de protección", señaló el Consejero de Vivienda.

Además, "es un acuerdo que permite también a la patronal a los constructores afrontar con garantías y con margen de beneficio esas obras", añadió. Además de la subida del precio del metro cuadrado en 78,59 euros, el acuerdo también incluye que el Principado otorgará una ayuda por metro cuadrado de 139,41 euros a los constructores que desarrollen esas viviendas.

Joel García señaló que "hemos cerrado un acuerdo que llevábamos mucho tiempo intentando cerrar y que hemos llegado a donde hemos podido". Respecto a los municipios por los que apostará la iniciativa privada para construir estas 400 viviendas, el presidente de CAC-Asprocón indicó que "a la cabeza de todo esto está Gijón, está Siero y está Oviedo. Y hay también en Avilés bastante necesidad. Yo creo que esos son los cuatro municipios donde se tiene que notar esta ayuda, pero hay también una regularización con el resto de municipios más pequeños, quiero decir, en las alas, el precio aún era más bajo y ahora se equipara con el centro y eso creemos que puede también motivar una mejoría".

¿Plazos para que se construyan estas 400 viviendas? Ovidio Zapico puso sus miras en 2027, pero Joel García prefirió no concretar, dado que dependerán en cada caso de lo que los promotores tarden en obtener las licencias municipales para iniciar las obras.

García también mostró su "esperanza" en que este acuerdo "sirva para mejorar la situación de la vivienda en Asturias". A preguntas de los periodistas sobre si considera que también permitirá desbloquear el Plan Llave del Ayuntamiento de Gijón, que ofreció suelo municipal a la iniciativa privada, respondió: "no conozco bien los números dle Plan LLave, pero sí, puede todo favorecer".

Zonas tensionadas

Ovidio Zapico, por otra parte, aludió a la polémica en torno a las zonas tensionadas. Por un lado, cuestionó la veracidad de los datos que aluden al trasvase de alquiler de larga estancia a alquiler de temporada en el barrio de La Arena en Gijón, a pesar de haber sido de haber sido declarado zona tensionada. "Son datos totalmente sesgados", opinó el Consejero, añadiendo que "esos datos que al parecer eran imposibles de conseguir, decían las agencias, ahora florecen porque los manejan al albur de sus intereses". El consejero apuntó que cuando se apruebe la Ley de Vivienda del Principado "vamos a empezar a tener datos oficiales".

Zapico también señaló que un piso de 70 metros cuadrados en La Arenase está alquilando por 650 euros al mes, según los índices de referencia de precios del Ministerio. "¿no es suficiente?, yo creo que sí", apuntó, considerando que con las zonas tensionadas se consiguen precios asequibles para los trabajadores "y tampoco se perjudica al propietario, lo que sí se hace es evitar y atajar la especulación".

Además, en respuesta a las críticas que ha recibido desde Foro Asturias, el Consejero de Vivienda sostuvo que esa formación política tiene poco de que quejarse, ya que de los cuatro ayuntamientos que gobiernan, en dos, Gijón y Colunga, el Principado está construyendo vivienda pública y los otros dos, Salas y Peñamellera Alta, están incluidos en el Plan de Vivienda Rural que presentará en unos días el Principado. "Yo creo que Foro tiene poco de que quejarse de la labor de esta Consejería", señaló, resaltando que "no hay sectarismo en ninguna de nuestras políticas".