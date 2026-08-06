El «Solitaire», el buque de mayor longitud que llega a Gijón, llevará a cabo una maniobra inédita en El Musel

El «Solitaire», un buque especializado en el tendido de oleoductos y gasoductos submarinos y uno de los mayores barcos de su tipo en el mundo con 397 metros de eslora, permanece desde este miércoles fondeado frente a Gijón, para pertrecharse y para el relevo de parte de su tripulación. El barco realizará diversas maniobras en aguas asturianas, entrando y saliendo del fondeadero hasta que atraque en El Musel el día 14 para cargar 13.122 toneladas de tubería. Una operación que ejecutará la estibadora Algeposa Asturias y que consistirá en el transbordo barco a barco, sin depositarla en tierra, de la tubería que traen a Gijón dos buques mercantes. Una maniobra inédita en El Musel. Con 397 metros de eslora, incluido el «stinger» (la grúa a popa que usa para desplegar la tubería en el fondo marino) es el barco de mayor tamaño que va a atracar en Gijón, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA.

Esta operación de transbordo de carga barco a barco tardará en realizarse unos diez días, una vez que el barco atraque en El Musel el día 14. Antes realizará diversas maniobras en el mar, para lo que saldrá y volverá a entrar al fondeadero.

El barco, de la compañía holandesa Allseas, acaba de ser sometido a una modernización durante diez meses en un astillero holandés y permaneció entre el 1 y el 5 de agosto en alta mar, al norte de Asturias para realizar pruebas de posicionamiento dinámico.

Este miércoles ya llegó a aguas gijonesas, al fondeadero de El Musel, para el relevo de 146 de sus tripulantes (el barco puede alojar a 420 personas) y para recibir abastecimiento de comida y pertrechos a través de lanchas. Eso hizo posible que este barco inusual en El Musel fuera visto desde la consta gijonesa, al encaminarse hacia el fondeadero. La embarcación atravesó la bahía de San Lorenzo, lo que provocó expectación entre los paseantes más madrugadores que se paraban a verlo desde el Muro de San Lorenzo cuando estaba fondeado.

Hoy jueves el barco abandonará el fondeadero para realizar, hasta el próximo día 10, nuevas pruebas en el mar. Regresará ese día al fondeadero, antes de atracar en la ampliación de El Musel el día 14.

Será entonces cuando se produzca el transbordo, barco a barco, de las 13.122 toneladas de tubería que traen desde Grecia los mercantes «Wilso Cadiz» y «FWN Space», que ya llevan días aguardando en el fondeadero del Puerto. Una vez que Algeposa complete esta operación de estiba, el «Solitaire» zarpará rumbo a aguas americanas. En concreto al Golfo de México. Será su primer destino tras su reciente modernización.

Este barco especializado, de un tipo que nunca ha atracado en El Musel, tiene dimensiones sólo comparables entre las embarcaciones que llegan al Puerto de Gijón, a las de los grandes cruceros o los metaneros que atracan en la ampliación de El Musel, y los grandes buques graneleros que llegan a Ebhisa. Con su «stinger» supera ampliamente de longitud a todos ellos, aunque su casco es inferior al del granelero «C. Whale», que atracó en la terminal de minerales en noviembre de 2012 con sus 340 metros de eslora por 40 de manga a media carga

El «Solitaire» es uno de los mayores barcos de su tipo en el mundo, en el que se ensamblan las tuberías y se colocan en el fondo marino. Desde que se construyó en 1998 ha desplegado 13.000 metros de tubería, hasta a 2.775 metros de profundidad. También participó en la construcción del gasoducto submarino «Nord Stream 2» y también fue el primer buque en instalar tubería submarina al norte del Círculo Polar Ártico.