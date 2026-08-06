La «torería» de Ginés Marín llega en campaña a los mupis de Gijón

«Eso es Torería». Ese es el nombre de una llamativa campaña del diestro Ginés Marín que ya se deja ver por Gijón. En concreto, en algunos mupis. El joven andaluz abrirá la feria de Begoña el 13 de agosto, compartiendo cartel con Álvaro Lorenzo y Clemente, y ha optado por un proyecto personal «para acercar a la calle una forma de entender la vida». La iniciativa utiliza fotografías documentales del propio torero para relacionar momentos cotidianos con situaciones que cualquier persona ha vivido, como «afrontar una conversación difícil, hacer esa llamada pendiente, terminar aquello que uno empezó o celebrar un objetivo conseguido». «La torería no solo está en una plaza; también está en la forma de afrontar las decisiones, de hacer lo que toca cuando toca y de vivir con verdad», reivindica Ginés Marín.

Esta campaña marca el primer capítulo de «Honrar el Toreo», un territorio de comunicación con el que Marín aboga por acercar el toreo con ideas capaces de conectar con quienes jamás han asistido a una corrida. Esta primer activación coincide con el regreso de Ginés Marín a los ruedos españoles tras casi cinco meses sin hacer el paseíllo en el país.

Uno de los mupis de la campaña «Eso es Torería», en El Humedal. En el círculo, Ginés Marín. / .

«No quería anunciar una corrida; quería compartir una forma de entender el toreo», proclama el andaluz, deseoso de pisar la plaza de El Bibio. «Una tarde así no se prepara solo entrenando; se prepara también pensando, buscando y cuidando cada detalle porque al toreo hay que dedicarle el cuidado que merece», resalta Marín.

Las imágenes que integran la campaña ya pueden contemplarse en mupis, como los ubicados en determinadas paradas de autobús. «Ojalá quien los vea no piense primero en un torero; ojalá piense en un momento de su propia vida y se vea reflejado», asevera Ginés Marín. El proyecto invita a «descubrir que el toreo está mucho más cerca de su vida de lo que imaginaba».

«No solo emociona cada tarde; también sigue aportando una forma de entender la vida, una cultura y un legado que forman parte de nuestra sociedad», transmiten desde el equipo impulsor de esta iniciativa.

Una de las fotografías tuvo que adaptarse para su exhibición en Gijón. En lugar de eliminarla, el equipo creativo sustituyó la sangre que aparecía por palabras como «valor», «entrega», «esfuerzo» o «profesión». Asimismo, a través de un código QR, cualquier viandante podrá acceder a la imagen original y conocer el proceso creativo que hay detrás de la campaña, concebida para dialogar con públicos diferentes sin modificar el mensaje.

«Cuando la única opción es acabar lo que empezaste», «Cuando por fin lo consigues, así lo celebras» o «Antes de entrar al despacho de tu jefe, todos ponemos esta cara» son algunas de las frases que figuran en los carteles desplegados por la ciudad. «La palabra torería se utiliza muchas veces sin detenernos a pensar lo que significa y esta campaña nace para devolverle ese sentido», desarrolla Ginés Marín, que lidiará toros de La Quinta en la corrida que abrirá la feria de Begoña.

El vínculo de Marín, formado en la escuela taurina de Badajoz, con El Bibio es fructífero. Sin ir más lejos, consiguió salir a hombros en su debut en 2021. En 2024 también triunfó. En esta edición buscará la misma suerte y, de paso, fomentar la conexión entre la tauromaquia y la ciudadanía, que esta vea que entre el mundo taurino y la vida cotidiana hay más relación de la pensada. «Si eso ocurre, la campaña habrá cumplido objetivo», zanja.