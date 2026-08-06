"Trubia I" y "Ascod", los dos tanques que llaman la atención en la Feria de Muestras

Dos tanques tienen tomado su sitio en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, con el impacto visual que su simple silueta genera en todo el público que pasaba por delante. Si bien el modelo "Ascod" es el que se roba todas las miradas de inicio, debido a su gran tamaño, el "Trubia I" es el más significativo de los dos, al ser una réplica de un carro de combate que participó de manera activa en la Guerra Civil. Hubo solo cuatro unidades construidas de este modelo, pero tuvo un impacto trascendental en el conflicto, ya que, según el experto de General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas (GDELS), Sergio Menéndez, "estuvo en servicio en ambos bandos".

La presencia del "Trubia I" en la feria también pone en valor los 100 años de la primera fabricación en la región de un blindado español. De hecho, ambos ejemplares son la demostración del avance que se ha dado en la industria armamentística y, en concreto, en la Fábrica de Armas de Trubia. Jorge Fernández, comprador estratégico de GDELS así lo cuenta a los que se interesan por los dos vehículos en la Feria. "Es importante que la gente vea lo que hacemos en Asturias y que realmente hay capacidad industrial", comenta Fernández, que pasa la jornada dando todos los datos técnicos que siempre interesan.