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La tuneladora de La Pecuaria termina la perforación con casi dos meses de adelanto

La EMA completa los 645 metros de conducción y sitúa la obra al 60% de ejecución tras recuperar los retrasos iniciales

La tuneladora &quot;Deva&quot;

La tuneladora "Deva"

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Demi Taneva

Demi Taneva

La tuneladora "Deva" ha completado la excavación de los 645 metros de conducción previstos en la obra de La Pecuaria, una actuación que concluye casi dos meses antes de la fecha inicialmente prevista, fijada para el 30 de septiembre. El avance de los trabajos permite a la Empresa Municipal de Aguas (EMA) recuperar el retraso acumulado durante el inicio de la actuación, cuando fue necesario modificar el trazado para reducir las afecciones al tráfico.

La perforación ha avanzado a un ritmo medio de 53 metros lineales por semana, con trabajos de lunes a sábado. Según los datos de la EMA, a 31 de julio ya se había ejecutado el 60% del volumen total de la obra.

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La empresa asturiana Geosa ha sido la encargada de instalar los 261 tubos de hormigón armado, de dos metros de diámetro interior, que recogerán las aguas pluviales procedentes del entorno del Hospital de Cabueñes, los nuevos espacios empresariales urbanizados y el campus de la Universidad de Oviedo.

Mejora ambiental

La actuación permitirá implantar redes separativas de saneamiento, lo que contribuirá a mejorar la calidad de las aguas del río Peñafrancia y, en consecuencia, de la playa de San Lorenzo, al evitar la mezcla de aguas pluviales y residuales.

Noticias relacionadas y más

La obra de La Pecuaria constituye el contrato de mayor importe en la historia de la Empresa Municipal de Aguas, con una licitación cercana a los 15 millones de euros. La adjudicataria, Acciona, disponía inicialmente de un plazo de ejecución de 24 meses, aunque el adelanto logrado en la perforación permitirá acortar los tiempos previstos gracias a la coordinación técnica de la actuación.

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