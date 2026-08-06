Voluntariado joven "para afrontar los retos sociales"

"No hay mejor inversión que aquella que deja una huella en una persona". Con este mensaje, la directora de la Fundación Caja Rural de Asturias, Eva Pando, inauguró la jornada "Jóvenes para transformar el futuro", celebrada ayer en el nuevo Pabellón Caja Rural de Asturias de la Feria Internacional. El encuentro reunió a jóvenes implicados en proyectos sociales para compartir experiencias y destacar el papel del voluntariado como motor de cambio.

Durante su intervención, Pando explicó que el objetivo del encuentro era "que los participantes compartáis experiencias, que os conozcáis y que comprobéis que, aunque participéis en proyectos muy diferentes, todos perseguís un mismo objetivo: mejorar la vida de las personas". Además, defendió que el mensaje estaba claro: "El impacto empieza por las personas y vosotros ya estáis transformando Asturias desde el voluntariado". Igualmente destacó la importancia de medir los proyectos para seguir mejorándolos.

Noticias relacionadas

En el acto también participó el coordinador del Consejo Autonómico de la Asociación Española de Fundaciones, Antonio Blanco, quien explicó que los jóvenes deben participar no solo como beneficiarios de los programas, sino también como voluntarios, trabajadores e incluso formando parte de los órganos de gobierno de las fundaciones. Además, insistió en que "el voluntariado joven es fundamental para afrontar los retos sociales" y reclamó que las nuevas generaciones estén presentes en los espacios donde se toman decisiones.