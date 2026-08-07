Antón Meana, de Astillero al balcón consistorial, un pregonero que va a contrarreloj para prender la Semana Grande de Gijón

Apurar hasta última hora para llegar a tiempo a una cita relevante en tu ciudad natal puede parecer una temeridad. Más aún si eres el único protagonista del evento en cuestión. Pero en Antón, hijo de Carlos Meana y María Eugenia Hidalgo, es sólo una muestra más de ese gijonesismo en vena que a través de las ondas ha llevado por todo el mundo.

El motivo es poder disfrutar del partido de pretemporada que el Sporting disputa esta mañana en los campos de sport de Astillero, en Cantabria, porque le "relaja" ver jugar a su equipo. Que nadie se asuste en la Corporación. Ye lo que tienen los playos. Cuando las señales horarias de las 21.00 horas suenen en cada emisora del mundo, cuando repiquen las campanas de San Pedro, el locutor y periodista Antón Meana saldrá al balcón Consistorial para pronunciar un pregón que, sobre manera, aspira a describir una ciudad "que quiere alegría".

"Me bañé ayer en la Escalerona. Siempre que llego me doy cuenta de que somos de gustos sencillos. Habrá de todo, pero el día que no llueve, aunque esté nublado, y la marea esté baja, ya somos felices. Un helado, un culín de sidra... disfrutamos con pequeñas cosas", señala el pregonero.

Lleva semanas preparando sus palabras. Casi desde que la alcaldesa, Carmen Moriyón, le llamó para darle la noticia.

"Toda mi vida, LA NUEVA ESPAÑA ha estado en el felpudo de casa cada mañana. He leído las crónicas de los pregones y las entrevistas de la semana grande toda la vida. Que ahora el periódico del que siempre hemos sido lectores en casa me llame porque soy el pregonero de Gijón forma parte del encanto de este día", confiesa entre loas a la regidora. "Estoy muy agradecido, abrumado. Que una persona como Carmen Moriyón, a la que considero tranquila, sosegada y reflexiva, me elija a mi se lo agradezco. Porque sabe que no la voy a votar, porque no estoy empadronado en Madrid, que no hay contraprestación, que me elige porque de verdad cree que lo voy a hacer bien y porque represento unos valores de lo que es Gijón me hace mucha ilusión viniendo de otra buena embajadora de la ciudad", señala con la coña marinera que a buen seguro aprendió del genial Ladislao de Arriba, pregonero en 2010.

Pese a su voz firme y su experiencia detrás del micrófono, Antón Meana utiliza un ejemplo para compartir los nervios. "Estoy entre ensayar un penalti y tener que tirarlo delante de todo el estadio. Por mucho que en el salón de casa lo lleve repitiendo quince días, hasta que no salga al balcón creo que no seré del todo consciente de la trascendencia de lo que voy a hacer", desvela.

Y eso que delante tendrá muchas caras conocidas. Porque nadie que haya paseado con Antón Meana por el Muro lo ha hecho sin pararse diez veces antes de llegar al puente del Piles. "Pero es que me gusta saludar. Siempre he sido sociable, no porque sea famoso, no, es porque presta mucho esa parte de la ciudad de encontrarte con gente", matiza. Y añade: "Es que Gijón es como un álbum de cromos. Das un paseo y te puedes cruzar con Cundi, Jiménez, Claudio...".

A nadie le puede extrañar que el Sporting vaya a aflorar en sus palabras de esta tarde. "Estará presente en más de una ocasión, directa e indirectamente. Nombrando al club y a personalidades. Es imposible hacer un pregón y no hablar del Sporting, porque está demasiado metido en la ciudad. Igual en Oviedo puedes dar un pregón sin hablar del equipo de fútbol, pero en Gijón no", defiende. Pero ojo, no será como una entrega de "La Guadaña". "Será más en tono sentimental. Más de Quini que de criticar a una propiedad actual", remarca el pregonero.

Pero quienes defendieron los colores rojiblancos no serán los únicos que aparecerán. "Es importante nombrar a la gente relevante de la ciudad, los que están y los que no, referentes en muchos campos. Y muchas asociaciones gijonesas que logran que la ciudad, además de divertida, sea inclusiva, adaptada y solidaria todo el año", describe.

Porque Gijón, y especialmente en verano, es una ciudad plural en la que "hay espacio para todas las representaciones culturales, artísticas y teatrales". "La Semana Grande es la Semana Grande, pero el verano, de tanta oferta, no sabes cuándo empieza y cuándo acaba. Dura tres meses. Desde Alejandro Sanz hasta el hípico. Estoy muy a favor de la recuperación de la feria de Begoña. La gente quiere ver a Jerónimo Granda y a Maxi en el Jovellanos, quiere ver a Morante o a ‘Revolver’. La gente quiere alegría y eso es bueno", reflexiona.

Pero también será un pregón de confesiones. "Voy a decir que mi momento favorito del año es la noche del 14 de agosto, un minuto antes de las doce. Se apagan de golpe las farolas del muro, la gente aplaude como si no lo esperara, y con el muro abarrotado, empiezan a pintar el cielo de Gijón los fuegos artificiales. Para alguien de aquí es bastante más especial que las campanadas de Nochevieja", rememora un pregonero que, a pesar de vivir en Madrid por trabajo siempre tiene a Gijón muy presente. Especialmente en verano. "Cuando estás fuera, gusta más ver el ambiente que hay", reconoce.

La cita es hoy. Igual que Garci decía que cada uno tiene su forma de ir a El Molinón, Antón Meana va al Ayuntamiento siempre igual: Escalerona, Varsovia, rodeo la Pescadería y giro por el Hotel Asturias a la plaza Mayor. "No quiero cambiarlo. En eso voy a ser un poco supersticioso, como los futbolistas", bromea. Y queda mucho más a partir de las nueve de la noche.