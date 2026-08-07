Los belenes atraen muchas miradas en la Feria en pleno agosto

¿Quién dijo que los belenes solo se lucen en Navidad? Desde luego, la Asociación Belenista de Gijón no está de acuerdo y nada mejor que mostrar las posibilidades de un apasionante mundo sirviéndose de su stand en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, en el que muestran belenes de muchos tipos sin importar nada que sea agosto. La entidad gijonesa, Medalla de Plata de la Villa, lleva desde 2013 participando de manera activa en la FIDMA, extendiendo su idea de que los belenes no deberían tener una fecha concreta para su disfrute. La muestra es que en su espacio comercial los belenistas ofrece una variedad de nacimientos, elementos y figuras artísticas, visibilizando así una tradición cuyo protagonismo se ha perdido en muchas casas. Como explicó Elvira Suárez, presidenta de la Asociación Belenista, "queremos que la historia que todos hemos conocido de pequeños siga adelante, que no decaiga". Para esto, no se limitan a solo exponer un estilo tradicional de belenismo, sino que también tienen, por ejemplo, belenes hebreos.

El poder de atracción de la FIDMA y la variedad de público que se concentra en sus calles es algo que tienen muy en cuenta en la entidad. De ahí que aprovechen para combinar su pasión por los belenes más tradicionales con algunos elementos más locales y originales de Gijón. Además, Suárez destacó la gran importancia que esta iniciativa tiene dentro de su stand, ya que la gente que se acerca de otras partes del mundo suele llevarse más este tipo de artículos.

Como cada año, la organización será la encargada de llevar a cabo el belén que será expuesto en el Antiguo Instituto de Gijón en Navidad, que el año pasado le hizo un guiño a Las Carolinas, el histórico balneario de San Lorenzo. Pese a que la apuesta para este año se mantendrá como una sorpresa aún algún tiempo, lo que sí se va a desvelar en la Feria –el día 11, en la Sala Mirador del Palacio del Congresos– es quién será la encargada de hacer de pregonera en el belén navideño de este año.

Será otra oportunidad más que tendrán los belenistas gijoneses para llevar su voz por el recinto. La suya es una organización sin ánimo de lucro desde su creación que gana amigos con la cercanía. "La gente que entra en este tema y va haciendo manualidades o cualquier tipo de acción, poco a poco con el tiempo se va enganchando", afirmó Suárez.

La presidenta de los belenistas dice sentirse "como en familia" rodeada de compañeros en un stand donde "a veces somos 18 y a veces solo cuatro", pero "siempre se consigue salir adelante" con todos los que están dispuestas a echar una mano.