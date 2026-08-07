Más efectivos, restricciones al tráfico y al baño y controles de afluencia con dron: las claves del plan de seguridad de Gijón para la multitudinaria jornada del eclipse solar

Un plan de contingencia específico, con refuerzo de efectivos, restricciones al tráfico o al baño y controles de afluencia a vista de dron. El Ayuntamiento de Gijón ya ha diseñado un dispositivo especial para el próximo 12 de agosto, fecha del eclipse solar total, fenómeno astronómico para cuya observación Asturias es un lugar privilegiado. El gobierno local activará el día 11 el Plan de Emergencias Municipal (PEMUGI), en fase de alerta nivel 2. "No estamos declarando una emergencia; es un escalón preventivo que nos permitirá tomar medidas de protección y que nos habilita para controlar accesos o restringir el tráfico", subrayó Jaime Fernández-Paíno, director general de Alcaldía, durante la presentación de la hoja de ruta a seguir, en el salón de recepciones consistorial.

Nuria Bravo, concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias, señaló que el eclipse podrá verse desde cualquier punto de la ciudad. Alrededor de 200 efectivos de Policía Local, Bomberos, Salvamento de playas y Protección Civil velarán por la normalidad y seguridad de una jornada que se prevé multitudinaria. "La movilidad es la parte más importante y la que más nos preocupa", afirmó la forista. En ese sentido, los accesos a la Campa Torres y La Providencia se cerrarán al tráfico privado desde primera hora de la mañana. Únicamente podrán pasar los residentes, el transporte público y los servicios de emergencias. Además, desde el día previo quedará prohibido el estacionamiento.

"Pedimos, en la medida de lo posible, que no se use el coche", resaltó Nuria Bravo. De hecho, se potenciará el transporte público, con una línea con destino la Campa Torres que partirá desde El Humedal desde las 18.00 horas. También la línea de La Providencia y los servicios metropolitanos del Principado y Feve se amplían hasta la una de la madrugada. Asimismo, una vez concluido el eclipse y en aras de favorece la dispersión de vehículos, se modificará la programación de los semáforos.

La Unidad de Apoyo Aéreo de la Policía Local utilizará el dron para vigilar los miradores de la Campa y La Providencia. "Nos permitirá mover los puntos de corte, que serán flexibles; el dispositivo no es rígido", declaró Nuria Bravo. En las playas de San Lorenzo, Poniente y El Arbeyal, el baño estará prohibido desde las 19.00 horas. "Tendremos los arenales libres, llenos de gente mirando al horizonte, con la luz cayendo y en unos minutos llegará la oscuridad completa; bañarse en esas condiciones no es seguro", justificó la edil. Hay que tener en cuenta que la fase de totalidad del eclipse comenzará a las 20.26 horas, si bien la parcial arrancará casi una hora antes.

Por la izquierda, Juan José Piniella, Javier Álvarez, Jaime Fernández-Paíno, Nuria Bravo, Vicente Alonso y Marcos Antonio Puente, en el salón de recepciones del Ayuntamiento. / LNE

Habrá un refuerzo extraordinario del servicio de Bomberos y queda vetado el uso de material pirotécnico por particulares. El Ayuntamiento ha contratado un servicio extraordinario de ambulancias y ha solicitado al Área Sanitaria V fortalecer las Urgencias, sobre todo la atención oftalmológica. "Las lesiones oculares por mirar al Sol sin protección adecuada no aparecen en el momento, sino horas después, y pueden ser irreversibles", recordó Nuria Bravo.

Gafas homologadas y atender las indicaciones

El voluntariado de Protección Civil se desplegará en la playa verde "Luis Enrique Martínez", el parque de Los Pericones y el Cerro de Santa Catalina. Esta última zona tendrá su acceso muy controlado, y se vallará ya el día 11 para el montaje pirotécnico de la Noche de los Fuegos. "Es un lugar emblemático de Gijón, pequeño, y no vamos a permitir aglomeraciones", explicó Nuria Bravo. Si el aforo se supera, se restringirá la entrada.

Entre las recomendaciones del Consistorio para la histórica jornada del eclipse solar total figuran la utilización de gafas homologadas, evitar desplazamientos en vehículos privados y atender las indicaciones de los Cuerpos de Seguridad. Un momento clave será la salida de los miradores. Se prevén retenciones de vehículos y personas allí y en otros puntos de la ciudad. Nuria Bravo pidió "paciencia y prudencia" para esas situaciones.

El centro de coordinación se instalará en el Centro de Control de la Jefatura de Policía Local. Participarán Policía Local, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos, Policía Nacional, Guardia Civil y Protección Civil. "El riesgo dominante no será de intervención, sino de orden, movilidad y gestión de multitudes", manifestó Jaime Fernández-Paíno, que recalcó que los momentos cruciales del día, más allá del eclipse, son las horas previas y posteriores. El Ayuntamiento, por otro lado, tendrá a un oficial de la Policía Local en el centro de coordinación del Principado. "La coordinación entre administraciones está garantizada", ahondó el director general de Alcaldía.