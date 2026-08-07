Europa se celebra en la Feria destacando su capacidad de transformación y de dejar huella en la región

Hay transformaciones que apenas se perciben mientras suceden y solo con el paso del tiempo es posible medir su dimensión. Cuatro décadas después de la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea, la Asturias de hoy, con sus carreteras, empresas, universidades y infraestructuras, ofrece numerosas huellas de ese proceso. Ese fue el punto de partida de la jornada "Europa transforma Asturias. Inversiones que dejan huella en nuestro territorio", celebrada este jueves en el Pabellón del Gobierno del Principado de la FIDMA, con motivo del Día de Europa en el ferial, donde representantes institucionales, eurodiputados, empresarios y expertos coincidieron en destacar el impacto de la integración comunitaria y situaron la competitividad, la reindustrialización y el futuro de los fondos europeos entre los grandes retos de los próximos años.

Representantes institucionales, autoridades, empresarios y participantes, durante el Día de Europa en la FIDMA.

El encuentro puso también en valor la coincidencia entre el cuarenta aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea y los 45 años del Estatuto de Autonomía. La directora general de Asuntos Europeos, Raquel García González, recordó que "la Asturias que conocemos hoy es fruto del autogobierno y la integración europea". En esa misma línea, el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, defendió una Europa más competitiva, con menos burocracia y mayor respaldo a la industria y las pymes.

Una unión que transforma y deja huella

Más allá de los fondos europeos, varios participantes coincidieron en que la principal aportación de la Unión Europea ha sido un profundo cambio institucional y económico. El eurodiputado socialista Jonás Fernández defendió que la adhesión supuso el "anclaje institucional" de España en Europa, mientras que Susana Solís (PP) destacó las oportunidades abiertas para miles de estudiantes Erasmus y advirtió de que la Europa actual debe responder a desafíos como la pérdida de competitividad, la presión migratoria o las tensiones geopolíticas.

Noticias relacionadas

La mirada histórica la aportó el jurista Pedro Cervilla, uno de los responsables de los primeros pasos de Asturias en Europa, quien recordó que el objetivo entonces era "poner Asturias en el mapa de Europa y Europa en el mapa de Asturias". Ese cambio también se reflejó en el ámbito empresarial. Juan Fombella, consejero delegado de Cerámicas del Nalón, comparó la entrada en la UE con "el ascenso del Sporting a Primera", símil que el profesor José Alba replicó con otra imagen. "Más que un ascenso, fue un trasplante de cerebro", afirmó, en referencia al cambio de mentalidad que supuso la integración. Por su parte, Javier Palmero, de la comisión europea, defendió el mercado único como uno de los grandes logros de la Unión. La imagen global del encuentro quedó sintetizada en las palabras del consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, para quien el veredicto es claro: "La Unión Europea ha transformado Asturias".