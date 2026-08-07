Los gaiteros del mundo se hermanan en las calles de Gijón: "Asturias tiene unas raíces celtas muy fuertes, nos sentimos como en casa"

Las diferentes gaitas de Escocia, Bretaña, Galicia, Mallorca y, por supuesto, de Gijón, convergen estos días bajo un mismo idioma, el de la música tradicional. El Festival de Gaites Villa de Xixón vuelve a difuminar las fronteras geográficas para convertir el centro de la ciudad asturiana en el epicentro de la música tradicional europea. Aunque hay una melodía que resuena con fuerza en esta edición, el "Flower of Scotland" de la "Milngavie Pipe Band" escocesa, atrae todas las miradas con su imponente indumentaria tradicional, es una de las grandes protagonistas desde el inicio del festival, siendo una de las mejores bandas de gaitas del mundo.

En el centro de esta ebullición cultural se encuentra Alexander Hill, director de la formación venida desde Milngavie. Para estos escoceses, la cita asturiana tiene un significado muy especial, tal y como él mismo relata "La banda se formó hace exactamente 60 años, la fundó un caballero llamado Hector Cruickshanks en un pequeño pueblo a las afueras de Glasgow y hemos seguido compitiendo con fuerza desde entonces". Aunque es la primera vez que la agrupación se desplaza al completo al Principado, su director ya conoce el calor de las calles gijonesas. "Algunos de nuestros músicos, incluido yo mismo, hemos estado en Gijón antes, estuve aquí hace diez años tocando en este mismo certamen con otra formación, pero es la primera vez para Milngavie y esperemos que no sea la última", confiesa.

El choque cultural para los invitados es apenas inexistente, ya que la música actúa como un hilo invisible que conecta ambas tierras, "esta región, Asturias, tiene unas raíces celtas muy fuertes también. Escocia, Irlanda, Bretaña y Asturias están muy estrechamente conectadas, tenemos instrumentos y culturas muy similares", reflexiona el director Escocés. Este fuerte vínculo hace que la experiencia vaya más allá de lo estético, "cuando venimos aquí nos sentimos parte de la cultura, porque en esencia es un festival de gaitas y nosotros simplemente venimos a compartir nuestra versión del instrumento".

La adaptación a la ciudad ha sido inmediata, impulsada por una desbordante hospitalidad local. "Nos sentimos como en casa, pero con mucha mejor sidra y mucho mejor sol", bromeaba Alexander Hill. La presencia de la banda no pasa desapercibida para los gijoneses, algo que la agrupación está disfrutando enormemente. "Todo el mundo ha sido increíblemente acogedor, parece que a todos les encanta vernos caminar con nuestros "kilts" por la calle, cada vez que entramos a un pub recibimos una reacción fantástica y nos regalan sidra constantemente vayamos donde vayamos. Es una ciudad hermosa" comentaba el músico escocés.

Consolidar a la ciudad como un punto de encuentro internacional, exige un gran esfuerzo organizativo, especialmente por el traslado aéreo de los pesados y voluminosos equipos de percusión. "Hemos estado 2 años en negociaciones para que estuviesen hoy aquí", detallaba Jose Luis García, director de la Banda de Gaites Villa de Xixón y del festival, sobre la agrupación escocesa. Un empeño que responde a la vocación que vio nacer al evento hace 26 años, situar a Gijón "al mismo nivel que los grandes festivales europeos". El éxito de la convocatoria es innegable, "llega la hora de las programaciones y de repente hay un aluvión de gente por todas las calles", celebra García. El festival ya está fuertemente arraigado en la ciudad, hasta el punto de que el director subraya que "no ver gaitas y que den el pistoletazo de salida a la Semana Grande ya es algo inconcebible".

Por otro lado, el certamen mantiene un firme compromiso con la divulgación de sonidos menos comerciales, más allá de las formaciones asturianas o escocesas, la cita hace un esfuerzo por incorporar instrumentos menos habituales para el gran público, como las "xeremíes" mallorquinas o el "sac de gemecs" aragonés. "Intentamos que siempre estén presentes en el festival todas esas gaitas más minoritarias o desconocidas", destaca García, demostrando que la cultura de este instrumento se extiende más allá del panorama occidental.

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Con la mirada puesta en futuras ediciones y el ambicioso objetivo a largo plazo de atraer a los actuales campeones del mundo desde Glasgow, el evento sigue creciendo. Mientras tanto, los ecos de Escocia ya resuenan con fuerza en el corazón de Gijón, confirmando que la tradición sigue pintando las calles de la ciudad.