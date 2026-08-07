Generaciones de jesuitas de Gijón montan su verbena de verano: "Lo bonito es reencontrarse y compartir el mismo sentimiento de pertenencia al colegio"

Más de 300 antiguos alumnos del Colegio de La Inmaculada dejaron atrás ayer los años transcurridos desde su etapa escolar para reencontrarse en la primera Fiesta del Cole, una iniciativa organizada por la Asociación de Antiguos Alumnos que convirtió Somió Park en un punto de encuentro para varias generaciones. Desde quienes terminaron sus estudios a finales de los años cincuenta hasta los graduados en 2021 compartieron una noche de recuerdos, conversaciones y nuevas amistades con un objetivo común: mantener vivo el vínculo con el colegio.

El encuentro nació como complemento al tradicional Día del Antiguo Alumno, que cada diciembre reúne a promociones concretas. En esta ocasión, la asociación quiso ir un paso más allá y abrir la convocatoria a todos los antiguos estudiantes, sin importar el año en el que abandonaron las aulas. La respuesta superó las previsiones de la organización, que logró reunir a representantes de más de seis décadas distintas.

"Para nosotros es un éxito de participación. La gente se animó desde el primer momento y eso demuestra que había ganas de un encuentro así", señalaba el presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, Víctor Rodríguez, quien destacaba el carácter intergeneracional del evento. "Lo bonito no es solo reencontrarse con los compañeros de promoción, sino conocer a personas de otras generaciones que comparten la misma formación y el mismo sentimiento de pertenencia al colegio", apuntaba.

Los asistentes fueron recibidos con una pulsera conmemorativa antes de disfrutar de una cena-cóctel amenizada por actuaciones musicales de antiguos alumnos. "Queríamos que todo el evento estuviera hecho por antiguos alumnos", explicaba Rodríguez. La asociación ya había organizado meses atrás un encuentro similar en Madrid para reunir a los antiguos alumnos que residen en la capital. Aquella experiencia sirvió como punto de partida para impulsar un formato parecido en Gijón, aunque mucho más amplio por el elevado número de antiguos estudiantes que permanecen en Asturias.

El éxito de esta primera edición ha reforzado la intención de consolidar la iniciativa. "Nuestra idea es que este sea el primero de muchos. Igual que diciembre tiene el Día del Antiguo Alumno, queremos que agosto tenga también su gran encuentro anual", aseguraba el presidente de la asociación, convencido de que la cita puede convertirse en una tradición.

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Además de la convivencia, la velada tuvo un componente solidario. La Asociación de Antiguos Alumnos donará un euro por cada asistente a la Cocina Económica de Gijón. La organización considera que ese gesto resume el espíritu con el que nació la iniciativa: recuperar los lazos entre promociones muy diferentes, favorecer nuevos contactos y hacerlo sin perder el compromiso social que, aseguran, siempre ha caracterizado a la comunidad educativa del colegio.