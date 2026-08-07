Gijón busca más participación en su plan para una ciudad saludable

El Ayuntamiento de Gijón ha dado un nuevo impulso a la elaboración del que será el primer Plan Municipal para una Ciudad Saludable, una estrategia que pretende fijar las líneas de actuación para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía desde una perspectiva transversal. El proyecto, impulsado por la Fundación Municipal de Servicios Sociales junto a la Fundación CESPA-Proyecto Hombre, cambia además de denominación y pasa de llamarse "Gijón con Salud" a "Gijón Bienestar", un cambio que busca reflejar una visión más amplia del concepto de salud.

La iniciativa fue presentada este jueves en el stand del Ayuntamiento en la Feria, donde el concejal de Servicios Sociales y presidente de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, Guzmán Pendás, explicó que el nuevo nombre responde a una evolución del proyecto iniciado el pasado mes de abril.

"Damos un giro conceptual: pasamos de ‘Gijón con Salud’ a ‘Gijón Bienestar’ porque queremos hablar de todos aquellos valores y determinantes que contribuyen a mejorar la vida de las personas. Vivir bien no es solo la ausencia de enfermedad", afirmó el edil.

Según explicó Pendás, el objetivo es actuar sobre aquellos factores sociales que influyen directamente en la calidad de vida de las personas y hacerlo contando con la implicación de la ciudadanía y del tejido asociativo gijonés, siempre muy activo.

El proyecto comenzó el pasado abril con una primera fase de diagnóstico participativo para conocer cómo perciben los gijoneses su salud y la de su entorno. Desde entonces se ha desarrollado una encuesta abierta, disponible tanto en formato digital como presencial, además de distintos grupos de trabajo celebrados en los barrios de la ciudad.

Coincidiendo con la celebración de la FIDMA, el Ayuntamiento ha instalado una mesa informativa junto a su stand para dar a conocer la iniciativa y animar a la ciudadanía a participar. La encuesta permanecerá abierta hasta marzo de 2027, ampliando así el periodo inicialmente previsto para recoger un mayor número de aportaciones.

A partir de septiembre comenzará una nueva fase del proyecto con la constitución de grupos de participación en los que colaborarán entidades sociales, profesionales, agentes del territorio y representantes municipales para completar el diagnóstico de la realidad social y sanitaria de Gijón.

"El objetivo es hacer, desde la participación ciudadana, un análisis de la realidad de nuestro territorio y priorizar las necesidades para establecer líneas de actuación relevantes y útiles para el bienestar de las personas de Gijón", señaló Pendás durante la presentación.

Toda la información recopilada durante este proceso servirá para elaborar un Informe de Salud Municipal, cuya presentación está prevista para agosto de 2027.