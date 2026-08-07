Historia, ciencia y solidaridad, el cuadro de honor del Jovellanos

"Si yo tuviera que buscar un referente, desde luego no me fijaría en los influencers o en los creadores de contenido en las redes sociales como youtubers, instagramers o tiktokers; yo me fijaría en los premiados que tenemos este año". Esta afirmación del presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos del Real Instituto Jovellanos, Hilario Mañanes dio ayer para poner en valor a los héroes alejados de las redes sociales que se llevaron los aplausos en la 41ª edición de la entrega de premios de la entidad. Unos galardones que desde hace décadas seleccionan al Alumno Distinguido del año -esta vez para el historiador Francisco Carantoña-; el Antiguo Alumno Joven -la investigadora Ana Finzel–; y el Premio Campanil a una institución destacada, y que recayó en esta ocasión en la Casa de Acogida Nuestra Señora de los Desamparados, de La Guía.

La ceremonia, conducida por Ignacio Madiedo, antiguo alumno de Instituto Jovellanos, sirvió para ensalzar a quienes verdaderamente construyen la sociedad. En su discurso, Mañanes contextualizó los galardones frente a la actual "crisis geopolítica y energética", haciendo referencia a los conflictos bélicos en regiones como Oriente Medio y Sudán, así como a los desafíos éticos que plantea la Inteligencia Artificial. Ante anta incertidumbre, Mañanes acabó apelando al esfuerzo colectivo haciendo mención a un proverbio chino: "Cuando el viento sopla, algunos construyen muros y otros construyen molinos de viento. Construyamos, pues, molinos de viento".

Por la izquierda, Ignacio Suárez, Ana Finzel, Francisco Carantoña, Montserrat López, Madre Mercedes, Idoya Martinez, Hilario Mañanes y Milagros Madiedo, ayer, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. / Ángel González / LNE

Al premiado Francisco Cantoña le introdujo ante el público su amigo de la infancia José Luis Caso, logrando provocar las risas de todos al viajar en el tiempo hacia 1967, bromeando con que "a los niños la crueldad se les supone, como a los soldados el valor". Al recoger el galardón, Carantoña confesó emocionado que agradecía "enormemente este premio que me hace regresar a mi vida gijonesa". Durante su intervención, reivindicó el estudio de su disciplina advirtiendo que "la historia nunca ha sido verdadera maestra de la vida porque suele ser deformada intencionadamente", de ahí la importancia de no olvidar el pasado.

Cuando le llegó el tuno a Ana Finzel, mánager científica sénior especializada en microbiota y microbioma, ésta quiso dedicar sus agradecimientos a todos los miembros de su familia, recordando especialmente a su fallecido padre. "Ojalá pudieras estar aquí, papá, seguro que estarías haciendo fotos con tu cámara para imprimirlas después y colocarlas con orgullo en el álbum familiar", confesó.

El Premio Campanil fue recogido por la madre Mercedes Domínguez, quien como directora del centro detalló que "nuestra misión en la casa de acogida busca hacer un entorno de amor, ofreciendo un verdadero sabor a hogar donde cada mujer que llega es valorada, cuidada y protegida, y cada historia se considera sagrada", un mensaje que fue recibido entre los aplausos de todos los asistentes.

La concejala de Cultura, Montserrat López Moro, destacó el profundo vínculo de Gijón con la institución educativa del Jovellanos, afirmando que en sus aulas del el alumnado aprendió que "el conocimiento no consiste solo en acumular datos, sino en aprender a mirar el mundo con curiosidad, con espíritu crítico y con responsabilidad".