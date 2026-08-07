Jovellanos, el líder eterno: más de treinta instituciones toman parte en la plaza del Seis de Agosto en la tradicional ofrenda floral al prócer

Hasta 34 instituciones participaron ayer en la plaza del Seis de Agosto en la ofrenda floral para conmemorar el aniversario del regreso del prócer a la villa, en 1811, tras su destierro. Los presentes reivindicaron la vigencia del legado y las ideas de «una de las figuras más importantes de la historia de España».

«Es una personalidad que deberíamos conocer y mirar más», resaltaron los oferentes tras un acto que se quedó sin actuación musical por la meteorología. El primero en tomar la palabra fue Ignacio García-Arango Cienfuegos-Jovellanos, presidente de la Fundación Foro Jovellanos y descendiente del ilustrado. Leyó un fragmento de la obra del célebre gijonés. También lo hicieron la alcaldesa, Carmen Moriyón; el director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística del Principado, Antón García; la vicealcaldesa, Ángela Pumariega; y los portavoces del gobierno local, del PSOE, de Vox, de IU y de Podemos, Jesús Martínez Salvador, Carmen Eva Pérez Ordieres, Sara Álvarez Rouco, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, respectivamente. Antes se guardó un respetuoso minuto de silencio por Laura Cruz, agente de la Guardia Civil asesinada por su expareja en Llanes.

Los representantes de las entidades desfilaron en orden para brindar su ofrenda a los pies de la estatua dedicada al prócer. Fue Juan González de Quirós, descendiente de Josefa, hermana de Gaspar Melchor de Jovellanos, el primero en hacerlo, en nombre de la familia de Jovellanos-Marqués de Montemura. «Habló de sus problemas en una época de cambio de siglo y de sociedad, del antiguo régimen al actual», afirmó Ignacio García-Arango, que remarcó la vigencia del ilustrado. «Tiene tanto tirón ahora porque sus recetas siguen siendo válidas; su mayor impronta fue luchar para que las cosas saliesen hacia delante», sostuvo el presidente de la Fundación Foro Jovellanos, que describió al prócer como un filósofo «que actuaba y pensaba y no escribía por escribir».

«Su principal enseñanza es que en la vida las cosas se hacen con la verdadera voluntad de hacerlas y no con literatura». En una línea similar se expresó Orlando Moratinos, director del Foro Jovellanos, que señaló la relevancia de un tributo como el de ayer para evocar a un hombre cuyas ideas «están actualizadas». Habló Moratinos de Asturias, España, la «cohesión» del país o la economía regional. «Estamos para recordar que hay asuntos pendientes que él puso sobre la mesa: El Musel, los bosques, las comunicaciones... También se preocupaba por el arte o el patrimonio», expuso Orlando Moratinos.

Siguieron el homenaje, entre otros, la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso; el comandante naval de Gijón, Luis Rodríguez Garat; o el comisario de la Policía Nacional de Gijón, Fermín Treceño, además de representantes de diferentes ámbitos. Fue un reconocimiento en el que los paraguas formaron parte de la estampa sin impedir que la ciudad se rindiese a su vecino más insigne y a su trascendencia histórica. «Jovellanos simboliza una ciudad democrática, liberal, ilustrada, progresista y con vocación cosmopolita», manifestó Pedro Roldán, presidente de la Sociedad Cultural Gijonesa, que indicó que el prócer «puso en el mapa» al concejo y fue un elemento «modernizador» que ayudó a «construir el Gijón del futuro». «Fue una figura galvanizadora; los grandes planes de desarrollo emanan de su pensamiento», subrayó Roldán.

Para Armando Menéndez, director del Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII, «representa una manera de preocuparse por la tierra y de involucrarse en lo público, lo cual convendría recuperar». «Mantener vivo el legado de Jovellanos supone preservar una forma de entender el progreso basada en la educación, el conocimiento, la ética y el compromiso con la mejora de la sociedad», encomió Cristina López Duarte, decana de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales «Jovellanos».

«Su pensamiento trasciende su tiempo, sigue plenamente vigente y mantener viva su memoria es fundamental para trasmitir ese espíritu a nuevas generaciones», dijo López Duarte. «Para una investigador de la Historia actual, Jovellanos es una referencia; es alguien que sigue influenciando», destacó Luis Miguel Piñera, cronista oficial de Gijón y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, que aplaudió sus aportaciones a nivel urbanístico, cultural, político y ético. «Era un playu en el sentido mayúsculo de la palabra, nacido en Cimavilla», agregó.

Los participantes en la ofrenda depositaron en silencio las flores antes de formar dos filas. El acto finalizó con una gran foto de familia junto a la estatua de Jovellanos, que erigió «un legado esencial en todos los campos», aseveró Trinidad Rodríguez, directiva del Ateneo Jovellanos y exconsejera de Cultura. «Era partidario de la enseñanza pública, participó en la Ley Agraria, en infraestructuras... El diseño de la Autovía Minera es resultado de sus teorías», enumeró Rodríguez.

La jornada, no obstante, arrancó en la capilla de Los Remedios, en Cimavilla, con una eucaristía oficiada por Javier Gómez Cuesta, párroco de San Pedro, que valoró la figura de Gaspar Melchor de Jovellanos como «gijonés y feligrés». «Se preocupaba por Gijón, por Asturias», rememoró Gómez Cuesta, que recordó, por ejemplo, las propuestas del ilustrado para levantar un muro de contención para proteger la playa de San Lorenzo y el Muro de los temporales del Cantábrico. «Amaba a la ciudad, quería que fuese hermosa y que la gente viviese feliz», destacó. También citó el cariño que profesaba el prócer a la iglesia de San Pedro, templo en el que, de hecho, fue bautizado. «Estaba muy deteriorada y pretendía una iglesia nueva, pero no pudo llevar a cabo esa ilusión», lamentó Gómez Cuesta, para el que Jovellanos fue «uno de los grandes políticos y creyentes» de su época.

«Todos reconocen, más allá de ideologías, que fue un gran político, ensayista, jurista y escritor», añadió, además de apuntar al valor de «ser fiel a sus ideas democráticas» o «tocar todos los temas con inteligencia y sabiduría». El párroco censuró las «persecuciones» sufridas por el ilustrado, un tipo «recto de conciencia y honesto» que padeció «zancadillas y calumnias». «Pero él no cejaba en su empeño; fue un ejemplo de cómo afrontar el viento en contra», proclamó Gómez Cuesta, que, volviendo a la actualidad, abogó por «luchar por el mismo objetivo, sin partidismos ni populismos». «Las ideologías deconstruyen y arruinan la política».

Las instituciones que participaron en la ofrenda floral, además de LA NUEVA ESPAÑA, fueron la familia de Jovellanos-Marqués de Montemura, el Ayuntamiento de Gijón, la Consejería de Cultura del Principado de Asturias, la Fundación Foro Jovellanos, el Teatro Jovellanos, el Ateneo Jovellanos, el Real Instituto de Jovellanos, la asociación vecinal «Jovellanos», la asociación de personas sordas «Villa de Jovellanos», la Asociación Párkinson «Jovellanos», la Asociación de Antiguos Alumnos del Real Instituto de Jovellanos, la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales «Jovellanos», el Ateneo Obrero de Gijón, la Federación de Asociaciones de Vecinos Rurales «Les Caseríes», la Organización Nacional de Ciegos en Gijón, el Club Natación Santa Olaya, la Sociedad Cultural Gijonesa, la Fundación por la Acción Social Mar de Niebla, el Club Rotario de Gijón, la Asociación Belenista de Gijón, la Sociedad Internacional de Bioética, el Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII, la asociación vecinal de La Guía, la asociación de amigos del Jardín Botánico de Gijón, la Asociación de Antiguos Alumnos del colegio de la Inmaculada, la asociación de viudas «Villa de Gijón», la Logia Rosario Acuña, el banco Sabadell Herrero, Gijón Participa, la Unión Sindical Obrera, Comisiones Obreras, el diario «El Comercio» y la Fundación Gijón Rural.

Por otra parte, una representación del colectivo «Asturies Antitaurina» realizó su ofrenda finalizado el acto. Varios integrantes portaban pancartas para poner de manifiesto la postura crítica de Gaspar Melchor de Jovellanos con las corridas de toros.

La ofrenda floral a Jovellanos en la plaza del Seis de agosto de Gijón, en imágenes / Ángel Gónzalez

Un largo pie de foto En primera fila, por la izquierda, Sara Álvarez Rouco, Jesús Martínez Salvador, Ángela Pumariega, Ignacio García-Arango, Carmen Moriyón, Antón García, Carmen Eva Pérez Ordieres, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez. En segunda fila, por orden, Rosa Ferrón (tapada), Matilde Iglesias, Trinidad Rodríguez, Orlando Moratinos, Sara Valdés, Elvira Suárez, Luis Miguel Piñera, Luis Pascual, Consuelo González, Amelia Morrondo y Ramón García. Detrás, por orden, Maxi Martínez, José Antonio Migoya, María Jesús del Pozo, Carlos Cortiñas, Luis María Fernández, Dolores Sánchez, Pedro Roldán, Olga María Díez, Sonia Segarra, Rafael Pérez y Virginia Castañeira. En la última fila, por la izquierda, Miguel Rivero, Víctor Rodríguez, Jorge Espina, Alejandro García Cueto-Felgueroso, Cristina López Duarte, María Pérez, Isolina Riaño, Milagros Madiedo, Juan González de Quirós, Carlos Prieto y Armando Menéndez, tras la ofrenda floral a Jovellanos, en la plaza del Seis de Agosto

En primera fila, por la izquierda, Sara Álvarez Rouco, Jesús Martínez Salvador, Ángela Pumariega, Ignacio García-Arango, Carmen Moriyón, Antón García, Carmen Eva Pérez Ordieres, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez. En segunda fila, por orden, Rosa Ferrón (tapada), Matilde Iglesias, Trinidad Rodríguez, Orlando Moratinos, Sara Valdés, Elvira Suárez, Luis Miguel Piñera, Luis Pascual, Consuelo González, Amelia Morrondo y Ramón García. Detrás, por orden, Maxi Martínez, José Antonio Migoya, María Jesús del Pozo, Carlos Cortiñas, Luis María Fernández, Dolores Sánchez, Pedro Roldán, Olga María Díez, Sonia Segarra, Rafael Pérez y Virginia Castañeira. En la última fila, por la izquierda, Miguel Rivero, Víctor Rodríguez, Jorge Espina, Alejandro García Cueto-Felgueroso, Cristina López Duarte, María Pérez, Isolina Riaño, Milagros Madiedo, Juan González de Quirós, Carlos Prieto y Armando Menéndez, tras la ofrenda floral a Jovellanos, en la plaza del Seis de Agosto.