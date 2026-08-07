Juan Varas, Grandes de Semana Grande: "Todos los días hay turistas haciéndose fotos con las casetas de la playa, como Las Letronas de Gijón"

Juan Varas Fernández (Gijón, 1976) coordina a unos 90 voluntarios y gestiona 115 casetas en la playa de San Lorenzo durante el verano como responsable de Servicios Externos de la Cocina Económica, una labor que desempeña con mucha coña marinera. Tanto que exige una cláusula de 5.000 euros por la entrevista, la primera de la serie "Grandes de la Semana Grande" con motivo de las fiestas de la ciudad.

Mal empezamos.

Póngalo por si acaso cuela.

¿Qué siente al gestionar uno de los símbolos de Gijón?

Que mi trabajo sea ayudar a los demás es un chollo. Y más en una institución que está en el corazón de todos los gijoneses. Igual que las casetas.

¿Quedan casetas libres?

Siempre dejamos alguna para que el turista pueda disfrutar la sensación de poder estar en una de las casetas tomando la sombra.

¿Le vienen muchos foriatos?

Todos los días ves gente bajar a hacerse fotos con ellas. Igual que con Las Letronas. Si ya salieron hasta en el espectáculo de los drones (risas).

¿Se está masificando la playa?

Cada vez vienen más turistas. El norte está tirando mucho porque es un clima perfecto para poder disfrutar, tomar una botellina de sidra, ir a la playa y coger una de nuestras casetas y disfrutar de la playa.

Conocerá a miles de personas.

Sí, tímido no soy (risas). Trabajar de cara al público y no querer hablar con la gente sería absurdo.

¿Alguna historia?

Una señora que siempre ayudaba a los mayores a bajar las escaleras y ahora nosotros la ayudamos a ella. Esto es un ente vivo, la gente cambia, crece y madura. La sensación es de familia en cada zona de la playa.

En los últimos años se ven sombrillas. ¿Competencia desleal?

(Risas) ¿Cómo podemos decir esto? Antes íbamos a León a tomar el sol y a secar, pero ahora ya no hace falta, tenemos el sol aquí.

¿Disfruta del Cantábrico?

Disfruto mucho de la gente. Llevo 30 años y la gente que conocí con 50 años ahora tienen 80 y les ayudamos a bajar por las escaleras.

No hay nada más territorial que San Lorenzo.

Es un ente vivo, familiar y de amigos. La gente se suele poner siempre en los mismos sitios. Les ves de verano en verano cambiando, creciendo…

¿Está más limpia el agua del Cantábrico?

Está perfecta. Y se limpia muy bien la arena.

Pero hay carbón...

Llega mucho menos. Igual pasan 2.000 años y siguen diciendo que es el "Castillo de Salas" (risas).

¿Con medusas venden más hamacas?

Este año estamos librando. Pero es que lo queremos todos. El agua cada vez está más caliente y por eso llegan las medusas. Demos gracias que no aparecen todavía tiburones.

No me asuste a los lectores en Semana Grande, oiga.

(Risas) Bueno, es que el agua sube cada vez más.

Lo de prohibir el baño en el Festival Aéreo ¿cómo lo ve?

Ese día los socorristas deberían cobrar una paguina extra. Lo que aguantan los "probes" es tremendo.

El gijonés repunante existe...

La gente es súper amable, especialmente con la Cocina Económica y por ende con los voluntarios que tenemos aquí. Tenemos hasta una señora que trae carne asada, fruta, helados… a los voluntarios. A mí me traen bizcochos, pero digo siempre que no porque estoy a dieta (risas).

¿Se escapa algún día a la Feria?

O voy con mi guaje a los hinchables o me mata. Bueno, y al stand de la Cocina Económica claro, que tenemos pulseras y calcomanías con el lema "Yo amo Gijón". Además, estamos al lado del puesto de calamares. No hay mejor sitio, te llevas una pulsera y un bocadillo. No se puede pedir más.

¿Qué sería de Gijón sin la Cocina Económica?

Esa pregunta se la deberían hacer todos los gijoneses. No creo que haya nadie que no conozca a alguna persona que lo esté pasando mal. Y el que diga que no, miente. La Cocina es un gran apoyo. Mucha gente de Gijón ha pasado por ahí. Hay miles de ejemplos de personas que hoy las miras y dices "oh", pero que hace veinte años comían en la Cocina.

No hay ningún chigre en Gijón que dé tantos servicios al día.

Unos 500 menús al día. Pero la Cocina no es solo eso. Es patrimonio de todos y ayuda a las personas a salir adelante.

¿Almohadillas listas en El Bibio?

Y las de El Molinón.

¿Es más de fútbol que de toros?

De fútbol y del Sporting.

¿Quiere un derbi en Primera?

Que suba hasta el Avilés. Los tres equipos. ¿Usted no?

Me sobra con un Sporting - Avilés.

(Risas) Pues me gustaría que estuviesen los tres. Aquí viene mucha gente de Oviedo. Ellos saben que su playa está a 28 kilómetros.

No se libra del tema toros.

No me pierdo una corrida desde hace treinta años. Lo que más me gusta son los rejones. Y cuando sale el toro al principio.

Usted que conoce bien la playa. ¿Dónde se ven mejor los Fuegos?

Al lado de la persona que quieres.

¿Qué destaca de Gijón?

El corazón de los gijoneses.

Algo malo tendrán. Anímese, que eso ayuda a mejorar.

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Esas señoras que, después de diez días buenos ven que llueve y dicen que está todo el día lloviendo. Eso también es muy gijonés (risas).