Lonja Gijón licita en 528.000 euros la ampliación de sus almacenes
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Lonja Gijón-Musel ha licitado en 528.738,53 euros, IVA incluido, la construcción de una tercera nave destinada a almacén y lavado de cajas, con lo que ganará en casi un 45% la superficie de la que dispone para este fin. Sus dos naves actuales destinadas a almacén y lavado de cajas suman 646,21 metros cuadrados. Con la tercera que va a construir de 289,35 metros cuadrados, la superficie total pasará a ser de 935,56 metros cuadrados. El plazo para presentar ofertas vence el próximo 20 de agosto. La empresa que resulte adjudicataria dispondrá de cuatro meses para ejecutar la obra de estas nuevas instalaciones de la lonja gijonesa en el Muelle de Rendiello del puerto de El Musel.
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