Varias picaduras de carabela portuguesa obligan a ondear la bandera roja en la playa de San Lorenzo, en Gijón
La zona de la Escalerona, restringida al baño al detectarse más de diez ejemplares de esta especie
Otras dos aparecieron en la zona centro del principal arenal gijonés
S. G. / M. C.
Bandera roja en la playa de San Lorenzo. El equipo de Salvamento prohibió en la tarde de este viernes el baño en la zona de la Escalerona por la presencia de carbelas portuguesas, una especie marina con tentáculos urticantes. De hecho, se han producido varias picaduras a bañistas que se encontraban disfrutando de las aguas del Cantábrico en el principal arenal gijonés.
El equipo de salvamento de playas del Ayuntamiento de Gijón detectó este viernes más de diez ejemplares de carabelas portuguesas en la zona de La Escalerona y otros dos ejemplares en la zona centro de la playa de San Lorenzo.
La presencia de estos organismos, ya común desde hace algunas semanas, ha obligado a extremar las precauciones en los arenales de la ciudad. Hace unas semanas, un niño de 11 años fue trasladado al Hospital de Cabueñes tras entrar en contacto una carabela portuguesa con su brazo.
La llegada de carabelas portuguesas a playas del Cantábrico y del Golfo de Vizcaya es común, desde hace años, a partir de la segunda quincena de julio y durante el mes de agosto. No es la única época del año en la que las corrientes marinas y los vientos arrastran a estos organismos coloniales, que tienen una especie de vela fuera del agua a la que deben su nombre, al Cantábrico, pero es la época del año en el que causan un mayor impacto al coincidir con la tempora de baños y con los meses de mayor afluencia turística a la ciudad.
Estudio
El Bioparc Acuario inauguró recientemente un nuevo espacio expositivo dedicado precisamente a la carabela portuguesa, convirtiéndose en el único acuario que mantiene ejemplares vivos de esta especie en exposición al público. También el Acuario, junto con la Universidad de Oviedo y el Instituto Español de Oceanográfica están desarrollando un estudio, financiado por la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón, para determinar si son eficaces las barreras contra la contaminación marina para proteger las playas de carabelas portuguesas.
Además de en la de San Lorenzo, este año también aparecieron carabelas portuguesas en la playa de El Arbeyal. Las barreras que se estudian podrían ser eficaces en playas cerradas, como las de Poniente y el Arbeyal. Más dificil es que sean efectivas en zonas agitadas por el oleaje, como es la playa de San Lorenzo.
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