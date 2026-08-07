El PSOE critica la "nefasta" gestión del parking de la avenida de Portugal
D. T.
El PSOE de Gijón arremetió ayer contra la gestión del aparcamiento disuasorio de la avenida de Portugal tras las 87 sanciones impuestas este miércoles a conductores que no retiraron sus vehículos durante las labores mensuales de limpieza. El concejal socialista Tino Vaquero calificó de "nefasta" la actuación del Gobierno local y aseguró que las multas son consecuencia de una "mala planificación".
El edil reclamó que el aparcamiento permanezca abierto de forma permanente y defendió que las tareas de mantenimiento pueden compatibilizarse con el uso del recinto "sin recurrir al cierre total". "Muchas personas, sobre todo las que vienen de fuera, no tienen por qué saber que el parking se va a cerrar un día al mes", afirmó.
Vaquero también criticó que el Ayuntamiento sancione a los usuarios del aparcamiento mientras, a su juicio, permite estacionamientos irregulares en otros puntos de la ciudad. Además, denunció que la planta subterránea continúe cerrada dos meses después de la inauguración y acusó al Gobierno municipal de retrasar su apertura para evitar asumir los costes de explotación. "La imagen que están dando de la ciudad tanto a los vecinos como a quienes nos visitan es lamentable", concluyó.
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