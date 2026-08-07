La Secretaría del Pleno reduce a una "una mera hipótesis" el conflicto de intereses de Moriyón

La actividad profesional privada de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y los posibles conflictos de intereses e incompatibilidades en los que la oposición política la acusa de incurrir como médica cirujana en ejercicio en la sanidad privada, ha vuelto a ser motivo de un informe de la Secretaría General del Pleno a petición de los socialistas. Sin que se desvele ningún conflicto apreciable ni motivo de apercibimiento. Es más, la Secretaria general municipal, Inmaculada Fernández Gancedo, reduce a unas "meras hipótesis" la relación de servicio entre la Alcaldesa y la entidad "Covadonga Salud S. L.", sobre que se le cuestionaba específicamente.

El informe de la Secretaria del Pleno, emitido esta semana, parte de una petición del Grupo Municipal Socialista que pidió una revisión de los aspectos jurídicos relativos a un "eventual conflicto de intereses y vulneración del deber de abstención, régimen de incompatibilidades, régimen de dedicación retribuida y registro de intereses" de la Alcaldesa. El motivo principal del conflicto de intereses lo argumentan los socialistas en un contrato para prestar una serie de servicios médicos a la plantilla municipal que se adjudicó, con firma de Moriyón, a un hospital privado en el que presta servicios la regidora.

Moriyón tiene aprobada una dedicación parcial del 90% por desempeño del cargo, lo que deja un margen para su actividad sanitaria. En el informe se firma que de acuerdo con la documentación relativa al registro de intereses e información fiscal de la Alcaldesa "no hay constancia de al existencia de una relación de servicio" entre la Alcaldesa y la entidad mencionada. De ahí que se añada que sobre "meras hipótesis" como esas "no ha lugar hacer un informe jurídico".

Sin cambios

Respecto al régimen de incompatibilidades sobre el que insiste el PSOE, desde la Secretaría municipal se alude a otro informe jurídico previo que ya existe sobre el tema -que firmó incluso la anterior Secretaria General, Dora Alonso-. Y dado que la ley, dice, no ha cambiado desde entonces, "se mantiene el criterio jurídico por el cual un miembro de la corporación local retribuido en régimen de dedicación parcial está exceptuado del régimen de incompatibilidades".

La alta funcionaria, además, recuerda al PSOE que el acuerdo del Pleno sobre la asignación y retribuciones de la Alcaldía, los miembros de la Corporación y los órganos directivos, en el que se asignó a Carmen Moriyón una dedicación del 90%, tuvo la "unanimidad de la corporación", incluyendo el voto favorable de los nueve concejales socialistas. Y eso "implica que este Grupo municipal se encuentra vinculado por el acuerdo en el sentido de que no puede ir contra sus propios actos".

Pese a todo lo anterior, y a que el informe de la Secretaría no contiene reproche ninguno, sí que se añade una cuestión a mayores. Y es que, a la vista de algunas sentencias de otros tribunales de comunidades autónomas distintas a la asturiana, Inmaculada Fernandez Gancedo manifiesta su intención de pedir al Pleno que "cuando se vaya a materializar un acuerdo plenario por el que se asignen retribuciones a la Alcaldía, a los miembros de la Corporación y a los órganos directivos", se haga "estableciendo los criterios para determinar los miembros de la corporación que percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, las funciones de Presidencia, Vicepresidencia, delegaciones o responsabilidades que justifiquen desempeños de cargos con dedicación parcial, así como el régimen de dedicación mínima necesaria". Incluyendo, en su caso, "un límite máximo a la dedicación parcial".

Límite máximo

En definitiva, dicen desde la Secretaría General, "debe ser el Pleno" –a través de un acuerdo plenario– el que determine "todas las cuestiones relativas a los criterios para determinar" esos distintos desempeños del cargo y las distintas dedicaciones que es posible tener.

Cabe recordar que, estas permanentes dudas planean sobre una corporación que tiene dos miembros con dedicación parcial del 90%; uno con dedicación parcial del 80% –hubo otro más–, y dos con dedicación del 75%. La Secretaría General ya hizo hace meses la proposicón de la implementar nuevos modelos de declaración sobre causas de posible incompatibilidad, sobre cualquier actividad que proporcione ingresos, y de bienes patrimoniales y participación en sociedades, que se aceptó. Aunque no empezarán a utilizarse hasta junio de 2027.

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La base del informe

El Grupo Municipal Socialista realizó en julio una petición a la Secretaría General del Pleno. Pedía un informe jurídico sobre la Alcaldesa en base a un eventual conflicto de intereses; una vulneración del derecho de abstención; el régimen de incompatibilidades; el régimen de dedicación retribuida y el registro de intereses. El informe no recoge reproches pero incluye una propuesta al Pleno.