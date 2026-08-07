Seis nuevas empresas, talleres para niños y visitas guiadas: la programación de Gijón Impulsa para su segunda semana en la Feria de Muestras

Como en ediciones anteriores, el Ayuntamiento de Gijón/Xixón, a través de Gijón Impulsa, está presente en la planta baja del Palacio de Congresos del Recinto Ferial Luis Adaro con un espacio expositivo compartido que permite a empresas de reciente creación dar a conocer sus productos y servicios, establecer contactos comerciales y fortalecer su posicionamiento en el mercado.

Durante esta edición participan un total de doce empresas, distribuidas en dos turnos de ocho días. En esta segunda semana, del 9 al 16 de agosto, el stand contará con la participación de:

Panduru – Proyecto de repostería circular elaborada con pan excedente, utilizando ingredientes locales y ecológicos. Además, desarrolla servicios de pausas de café con residuos cero. www.panduru.es

Dodo Bakes – Pastelería artesanal inspirada en recetas tradicionales de diferentes culturas, incluida la gastronomía asturiana, reinterpretadas desde una perspectiva creativa y contemporánea. Instagram: @dodobakespasteleria

Libro & Marca – Empresa especializada en el desarrollo de proyectos editoriales. https://www.libroymarca.com/

Distrito Makers – Marca dedicada al diseño y fabricación de productos personalizados, decorativos y de regalo inspirados en la identidad asturiana y del norte. www.distritomakers.es

Jardinera de Rotondas – Estudio-taller de diseño gráfico, estampación artesanal y divulgación artística. www.jardineraderotondas.es

Proyecto RAÍCES – Iniciativa que pone en valor el diseño, la creatividad y la sostenibilidad a través de propuestas inspiradas en la identidad y el patrimonio asturiano. https://www.raicesasturias.com/

ACTIVIDADES EN EL STAND

En la segunda semana de la FIDMA seguiremos con actividades desde el stand:

Actividades de la segunda semana

Además de la zona expositiva, el stand de Gijón Impulsa continuará desarrollando una programación diaria de actividades para acercar la innovación, el emprendimiento, el diseño y la creatividad a todos los visitantes de la FIDMA.

Domingo, 9 de agosto

16:30 horas – Taller para niños: Hilando sueños.

Lunes, 10 de agosto

12:00 horas – Visita guiada a la exposición RAÍCES.

17:00 horas – Photocall con las piezas de la exposición RAÍCES.

Martes, 11 de agosto

12:00 horas – Visita guiada a la exposición RAÍCES.

17:00 horas – Photocall con las piezas de la exposición RAÍCES.

Miércoles, 12 de agosto

12:00 horas – Visita guiada a la exposición RAÍCES.

18:00 horas – Taller para personas adultas "Figurinismo Básico", organizado por RAÍCES.

Jueves, 13 de agosto

12:00 horas – Visita guiada a la exposición RAÍCES.

18:00 horas – Taller para personas adultas "Pétalos de Segunda Vida", organizado por RAÍCES.

Viernes, 14 de agosto

12:00 horas – Visita guiada a la exposición RAÍCES (15 minutos).

17:00 horas – Photocall con las piezas de la exposición RAÍCES.

Sábado, 15 de agosto

16:30 horas – Taller infantil "Mi Primer Diseño", organizado por RAÍCES.

Domingo, 16 de agosto

16:30 horas – Taller infantil "Hilando Sueños", organizado por RAÍCES.

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Todas las actividades son de acceso libre hasta completar aforo.