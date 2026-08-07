Seis nuevas empresas, talleres para niños y visitas guiadas: la programación de Gijón Impulsa para su segunda semana en la Feria de Muestras
El stand de Gijón Impulsa inicia la segunda semana de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) con la incorporación de seis nuevas iniciativas empresariales gijonesas que mostrarán al público sus productos, servicios y proyectos innovadores, al tiempo que continúa ofreciendo un recorrido por los proyectos de innovación impulsados desde Gijón Impulsa y una intensa programación de actividades abiertas a todos los públicos
L. L.
Como en ediciones anteriores, el Ayuntamiento de Gijón/Xixón, a través de Gijón Impulsa, está presente en la planta baja del Palacio de Congresos del Recinto Ferial Luis Adaro con un espacio expositivo compartido que permite a empresas de reciente creación dar a conocer sus productos y servicios, establecer contactos comerciales y fortalecer su posicionamiento en el mercado.
Durante esta edición participan un total de doce empresas, distribuidas en dos turnos de ocho días. En esta segunda semana, del 9 al 16 de agosto, el stand contará con la participación de:
Panduru – Proyecto de repostería circular elaborada con pan excedente, utilizando ingredientes locales y ecológicos. Además, desarrolla servicios de pausas de café con residuos cero. www.panduru.es
Dodo Bakes – Pastelería artesanal inspirada en recetas tradicionales de diferentes culturas, incluida la gastronomía asturiana, reinterpretadas desde una perspectiva creativa y contemporánea. Instagram: @dodobakespasteleria
Libro & Marca – Empresa especializada en el desarrollo de proyectos editoriales. https://www.libroymarca.com/
Distrito Makers – Marca dedicada al diseño y fabricación de productos personalizados, decorativos y de regalo inspirados en la identidad asturiana y del norte. www.distritomakers.es
Jardinera de Rotondas – Estudio-taller de diseño gráfico, estampación artesanal y divulgación artística. www.jardineraderotondas.es
Proyecto RAÍCES – Iniciativa que pone en valor el diseño, la creatividad y la sostenibilidad a través de propuestas inspiradas en la identidad y el patrimonio asturiano. https://www.raicesasturias.com/
ACTIVIDADES EN EL STAND
En la segunda semana de la FIDMA seguiremos con actividades desde el stand:
Actividades de la segunda semana
Además de la zona expositiva, el stand de Gijón Impulsa continuará desarrollando una programación diaria de actividades para acercar la innovación, el emprendimiento, el diseño y la creatividad a todos los visitantes de la FIDMA.
Domingo, 9 de agosto
16:30 horas – Taller para niños: Hilando sueños.
Lunes, 10 de agosto
12:00 horas – Visita guiada a la exposición RAÍCES.
17:00 horas – Photocall con las piezas de la exposición RAÍCES.
Martes, 11 de agosto
12:00 horas – Visita guiada a la exposición RAÍCES.
17:00 horas – Photocall con las piezas de la exposición RAÍCES.
Miércoles, 12 de agosto
12:00 horas – Visita guiada a la exposición RAÍCES.
18:00 horas – Taller para personas adultas "Figurinismo Básico", organizado por RAÍCES.
Jueves, 13 de agosto
12:00 horas – Visita guiada a la exposición RAÍCES.
18:00 horas – Taller para personas adultas "Pétalos de Segunda Vida", organizado por RAÍCES.
Viernes, 14 de agosto
12:00 horas – Visita guiada a la exposición RAÍCES (15 minutos).
17:00 horas – Photocall con las piezas de la exposición RAÍCES.
Sábado, 15 de agosto
16:30 horas – Taller infantil "Mi Primer Diseño", organizado por RAÍCES.
Domingo, 16 de agosto
16:30 horas – Taller infantil "Hilando Sueños", organizado por RAÍCES.
Todas las actividades son de acceso libre hasta completar aforo.
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