La SOF recibe en Gijón el galardón de los centros asturianos reivindicando el Día de América como un homenaje a los asturianos que emigraron y a los inmigrantes que llegan

La Sociedad Ovetense de Festejos (SOF) recogió ayer en la Colegiata de Revillagigedo, en Gijón, la "Carabela" 2026, reconocimiento concedido por la Federación Internacional de Centros Asturianos (FICA) por su vínculo con la inmigración a través del Día de América en Asturias, que se celebró por primera vez en Oviedo en 1950, tres años después de que se constituyera la SOF. La directora general de LA NUEVA ESPAÑA, Ángeles Rivero, fue la encargada de glosar a esta sociedad, cuyo presidente, Felipe Díaz-Miranda reivindicó al recoger el premio que "Hoy el desfile es un homenaje tanto a los asturianos que emigraron como a los países que los acogieron como a los miles de inmigrantes que residen en España; una comitiva de multiculturalidad, colorismo y convivencia, que llena de propios y foráneos, cada 19 de septiembre, Oviedo".

Díaz Miranda apuntó que el premio lo es a la labor realizada por todas las personas vinculadas a la SOF en sus 78 años de historia, cuya actividad comenzó con la organización de las fiestas de San Mateo en 1948.

El presidente de la SOF resaltó que la emigración de 350.000 asturianos a América entre 1850 y 1950 y, ahora, la inmigración desde Iberoamérica a España ha sido y es clave para la evolución histórica de ambos territorios, provocando "importantes cambios sociales, económicos, demográficos, políticos, culturales y, con el paso del tiempo ha fraguado una realidad que desde ambos lados nos hace sentir unidos por innumerables lazos de fraternidad que se transmiten de generación en generación" indicó.

Díaz-Miranda añadió que "la SOF desde sus inicios no es ajena a este hecho. El desfile del Día de América en Asturias, que nace hace más de 75 años, es el vínculo que nos une a Iberoamérica", explicó ante los más de 170 asistentes a la entrega del premio, incluyendo representantes de políticos, de entidades sociales, empresarios y del Real Oviedo, además de todos los centros asturianos de España en un acto que comenzó guardando un minuto de silencio por las últimas dos víctimas de violencia machista en España.

El reconocimiento a los emigrantes y también a los inmigrantes fue el denominador común de quienes intervinieron en el acto. Así, el presidente de FICA, Manuel de Barros, apuntó que ahora que Asturias está creciendo en población por la inmigración "es bueno para Asturias que esté viniendo más gente de la que se va".

De Barros también puso en valor el papel de los centros asturianos como embajadores de Asturias por el mundo. "No somos ningún chiringuito, ninguno. Somos gente que trabaja por Asturias", señaló en una clara alusión a las alusiones de Vox a los centros asturianos del exterior, que calificó como "chiringuitos" (lo que Vox negó después de un duro comunicado del Consejo de Comunidades Asturianas), por boca de la diputada regional de Vox, Carolina López, una de las representantes políticas que este viernes ocupaban un asiento en primera fila en la Colegiata de Revillagigedo. El presidente de FICA también defendió la Escuela de Asturianía, en la que se forma en cultura asturiana a los jóvenes que serán los futuros dirigentes de los centros asturianos y pidió una ovación para su creador, Antonio Trevín.

"Damos más que recibimos", señaló el presidente de los centros asturianos sobre la ayuda del Gobierno del Principado, porque "somos agentes socioculturales, representativos y sobre todo cada vez más comerciales, porque vendemos Asturias, no solamente desde un punto de vista cultural, que evidentemente lo hacemos, sino también desde un punto de vista de que creamos riqueza. Porque cuando estamos fuera vendiendo Asturias, traemos gente a Asturias. O sea, somos agentes comerciales y agentes turísticos, aparte de embajadores de la cultura", instando al gobierno regional al aprovechar más y mejor" los centros asturianos fuera de Asturias.

Ángeles Rivero, en un momento de su glosa de la SOF. / Mario Canteli / LNE

En el potencial de la emigración asturiana también incidió Ángeles Rivero al glosar a la SOF. "En LA NUEVA ESPAÑA compartimos, además también con la FICA, la misma mirada que inspira el Día de América. No entendemos la migración como un capítulo triste de nuestro pasado, ni la abordamos desde la nostalgia, la entendemos como uno de los grandes patrimonios de Asturias. Hay miles de asturianos de partidos por todo el mundo cuyo talento constituye una oportunidad extraordinaria para nuestra tierra".

Fiesta de interés internacional

Por ello, explicó la directora general de LA NUEVA ESPAÑA, el periódico lanzó su edición Asturias Exterior que "nació precisamente con esa vocación, la de conectar a esa comunidad global, convertirla en red de colaboración". Una edición que fue galardonada con la "Carabela" 2025, recordó.

Además, también expresó el apoyo de LA NUEVA ESPAÑA a que el Día de América en Asturias, que ahora es Fiesta de Interés Turístico Nacional, sea declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional y destacó que no hay otra celebración "que haya sabido transformar la memoria de la inmigración en una experiencia tan luminosa de gratitud y de convivencia". Recordó, además, que el Día de Asturias fue creado por el artista ovetense Alfonso Iglesias, conocido por sus personajes Telva, Pinón y Pinín, y dibujante de LA NUEVA ESPAÑA.

La Consejera de Cultura del Principado, Vanesa Gutiérrez, destacó por su parte que la SOF "representa la capacidad de una sociedad de juntarse, de celebrar lo que la une, representa también la voluntad de transmitir sus tradiciones de generación en generación, como hacen también nuestros centros asturianos repartidos por todo el mundo. Lograr que Asturias siga siendo un punto de encuentro, no sólo para los que marcharon sino también para los que vengan, procedan de donde procedan", una apuesta que consideró más necesaria que nunca.

En el acto también intervino el director de la Fundación Cajastur, Carlos Siñeriz, quien recordó que el desfile del Día de Asturias "recuerda cada septiembre a todos los asturianos que una parte de esta tierra vive al otro lado del Atlántico".