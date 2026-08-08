Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Amplio operativo por un camión atascado en pleno centro de Gijón

El incidente, al inicio de la calle San Bernardo y a pocos metros de la plaza Mayor, moviliza a la Policía Local

El camión atascado en la calle San Bernardo.

El camión atascado en la calle San Bernardo. / Ángel González

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

S. F. Lombardía

Un camión de grandes dimensiones atascado en plena calle San Bernardo ha motivado esta mañana la intervención de agentes de la Policía Local. El vehículo estaba atravesando el centro urbano y se quedó atrapado ya a pocos metros de la plaza Mayor, donde la estrechez del vial le impide realizar maniobra alguna.

La presencia de un vehículo pesado de estas dimensiones por pleno centro es muy poco habitual y el trazado de viales por este entorno de la plaza Mayor no está en absoluto habilitado para el tránsito de camiones. Por ahora parece que el camión se quedó atascado justo antes del giro en San Bernardo hacia el Muro, un giro muy marcado y que un vehículo de este tamaño no podría realizar. Se sospecha que el vehículo sufre también algún tipo de avería.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

Los agentes de la Policía Local ya están en la zona supervisando un operativo que impide el tráfico rodado por San Bernardo en su tramo más céntrico. El camión pertenece a una empresa de transporte internacional y logística.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Susto en la Feria de Muestras en Gijón: los Bomberos sofocan un incendio en uno de los puestos de comida
  2. Fallece un hombre de 68 años tras caer por unas escaleras en un edificio de Gijón
  3. Generaciones de jesuitas de Gijón montan su verbena de verano: 'Lo bonito es reencontrarse y compartir el mismo sentimiento de pertenencia al colegio
  4. Ha sido atroz; como tener un coche con la música a tope debajo de tu ventana': quejas en todo Gijón por el ruido de los conciertos de Hermanos Castro
  5. El viejo Mavy’s, histórico local de Gijón, ya está en obras y con varios interesados tras 20 años de cierre
  6. Varias picaduras de carabela portuguesa obligan a ondear la bandera roja en la playa de San Lorenzo, en Gijón
  7. La nueva gran urbanización de chalés en Gijón, al norte del hospital de Cabueñes, ya está en obras
  8. Los patinetes eléctricos, bajo la lupa en Gijón con un nuevo dispositivo de control

Amplio operativo por un camión atascado en pleno centro de Gijón

Amplio operativo por un camión atascado en pleno centro de Gijón

Eva Friera, Grandes de Semana Grande: "Soy de las que defiende que los Fuegos cada año son los mejores"

Eva Friera, Grandes de Semana Grande: "Soy de las que defiende que los Fuegos cada año son los mejores"

Cae una banda de colombianos por atracos en joyerías de Gijón

Cae una banda de colombianos por atracos en joyerías de Gijón

Pelayo, el socorrista más veterano de Gijón, con 92 años, se acuerda de San Lorenzo "cuando el mar entraba más y había corrientes más fuertes"

Un hogar para que nadie envejezca en soledad

La jornada de Asetra en la Fidma pone de relieve el crecimiento del sector, un 20% en 2025, y la patronal reclama más tráficos portuarios y conexiones marítimas

Los visitantes de Gijon en Semana Grande, encantados en la calle: "Hay muy buen ambiente"

Los visitantes de Gijon en Semana Grande, encantados en la calle: "Hay muy buen ambiente"

Los autónomos le dan a José Ramón Badiola un premio y "más ganas de seguir trabajando"

Tracking Pixel Contents