Amplio operativo por un camión atascado en pleno centro de Gijón
El incidente, al inicio de la calle San Bernardo y a pocos metros de la plaza Mayor, moviliza a la Policía Local
Un camión de grandes dimensiones atascado en plena calle San Bernardo ha motivado esta mañana la intervención de agentes de la Policía Local. El vehículo estaba atravesando el centro urbano y se quedó atrapado ya a pocos metros de la plaza Mayor, donde la estrechez del vial le impide realizar maniobra alguna.
La presencia de un vehículo pesado de estas dimensiones por pleno centro es muy poco habitual y el trazado de viales por este entorno de la plaza Mayor no está en absoluto habilitado para el tránsito de camiones. Por ahora parece que el camión se quedó atascado justo antes del giro en San Bernardo hacia el Muro, un giro muy marcado y que un vehículo de este tamaño no podría realizar. Se sospecha que el vehículo sufre también algún tipo de avería.
Los agentes de la Policía Local ya están en la zona supervisando un operativo que impide el tráfico rodado por San Bernardo en su tramo más céntrico. El camión pertenece a una empresa de transporte internacional y logística.
Suscríbete para seguir leyendo
- Susto en la Feria de Muestras en Gijón: los Bomberos sofocan un incendio en uno de los puestos de comida
- Fallece un hombre de 68 años tras caer por unas escaleras en un edificio de Gijón
- Generaciones de jesuitas de Gijón montan su verbena de verano: 'Lo bonito es reencontrarse y compartir el mismo sentimiento de pertenencia al colegio
- Ha sido atroz; como tener un coche con la música a tope debajo de tu ventana': quejas en todo Gijón por el ruido de los conciertos de Hermanos Castro
- El viejo Mavy’s, histórico local de Gijón, ya está en obras y con varios interesados tras 20 años de cierre
- Varias picaduras de carabela portuguesa obligan a ondear la bandera roja en la playa de San Lorenzo, en Gijón
- La nueva gran urbanización de chalés en Gijón, al norte del hospital de Cabueñes, ya está en obras
- Los patinetes eléctricos, bajo la lupa en Gijón con un nuevo dispositivo de control