Amplio operativo por un camión atascado en pleno centro de Gijón

Un camión de grandes dimensiones atascado en plena calle San Bernardo ha motivado esta mañana la intervención de agentes de la Policía Local. El vehículo estaba atravesando el centro urbano y se quedó atrapado ya a pocos metros de la plaza Mayor, donde la estrechez del vial le impide realizar maniobra alguna.

La presencia de un vehículo pesado de estas dimensiones por pleno centro es muy poco habitual y el trazado de viales por este entorno de la plaza Mayor no está en absoluto habilitado para el tránsito de camiones. Por ahora parece que el camión se quedó atascado justo antes del giro en San Bernardo hacia el Muro, un giro muy marcado y que un vehículo de este tamaño no podría realizar. Se sospecha que el vehículo sufre también algún tipo de avería.

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Los agentes de la Policía Local ya están en la zona supervisando un operativo que impide el tráfico rodado por San Bernardo en su tramo más céntrico. El camión pertenece a una empresa de transporte internacional y logística.