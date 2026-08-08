Los autónomos le dan a José Ramón Badiola un premio y "más ganas de seguir trabajando"

Susana Pascual, CEO y fundadora de PixelsHub, una micropyme del sector de la realidad virtual orientada a la industria y la defensa, y el ganadero José Ramón Badiola, recibieron ayer en la Feria el reconocimiento de la asociación de autónomos integrada en la FADE, CEAT Asturias. El homenaje, en el Día del Autónomo, sirvió para que Badiola, premio Trayectoria Ejemplar, hiciera un repaso de su vida laboral desde que empezó con 14 o 15 vacas hasta importar la mejor genética del mundo, trabajar con el trasplante de embriones y la genética animal, ser nombrado juez de concursos y ser incluida su ganadería dentro de las granjas más influyentes en genética del mundo.

El implicado recalcó que valora "muchísimo" este reconocimiento que le hacen en su tierra, y confirmó sus "ganas de seguir trabajando" después de los aplausos recibidos. Sobre el futuro de su sector, ha augurado que lo ve "muy difícil" porque ahora mismo la gente joven quiere más tiempo y más libertad en los negocios. Sin embargo, ha defendido que este es un negocio que cree que tiene mucho futuro siempre que atraiga a gente "que tenga mucha ilusión, que le gusten las vacas y que realmente se prepare para ello". También pidió apoyo de las adminisitraciones para los jóvenes que quieran arrancar en el sector, al implicar inversiones de gran calibre. Ha llamado la atención, de hecho, sobre que "un tractor llega a costar casi el doble que un Porsche".

Por su parte, Susana Pacual, premiada como "Empresaria autónoma del año", ha destacado que este reconocimiento le supone "muchísimo orgullo, mucha ilusión en un momento muy dulce de la empresa", cuando están trabajando desde Asturias a nivel nacional en proyectos europeos de defensa. Se congratuló, por eso, de que "Asturias sea una región que apuesta por la defensa", del "talento" que hay en la región.

Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Industria y Empleo, se encargó de felicitar a los premiados y puso en valor la gran labor de todos los autónomos asturianos, que en la actualidad son "unos 70.000". De ellos, dijo que son "personas que en su día decidieron asumir un riesgo, que confiaron en una idea y que convirtieron su proyecto en su forma de vida".

María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), elogió a su vez la decisión de los dos premiados de quedarse en Asturias para llevar a cabo sus proyectos. "Esta decisión es exactamente lo que esta región necesita que se repita", dijo Calvo, para quien es primordial que haya gente dispuesta a seguir emprendiendo dentro de su propia tierra, antes que buscar un futuro fuera de ella.