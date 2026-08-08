Cae una banda de colombianos por atracos en joyerías de Gijón

Una importante investigación llevada a cabo por la Policía Nacional ha permitido la desarticulación de una banda a la que se le atribuyen al menos dos asaltos violentos a joyerías de Gijón en los últimos meses, unos episodios que han generado un gran revuelo entre los profesionales del sector de la ciudad. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, la operación se ha saldado hasta el momento con seis personas detenidas, tres de ellas como presuntos autores de los atracos –jóvenes, de poco más de veinte años y de nacionalidad colombiana– y otras tres por un delito de receptación de las joyas sustraídas. Las pesquisas siguen en marcha.

Los integrantes de este grupo criminal, detenidos en las últimas horas en Gijón, perpetraron al menos dos atracos, según las fuentes consultadas. Uno de ellos fue a plena luz del día y en una céntrica calle de la Ruta de los Vinos. Fue este episodio el más violento, llegando a apuntar con una pistola –todavía no saben los investigadores si era real o simulada– a la persona que se encontraba en el interior del establecimiento de la calle Begoña. En ese episodio fueron dos las personas que accedieron al interior del local para llevarse varias de las joyas que estaban expuestas en el mostrador. "Me dijo que si me movía, me mataba", contó la mujer. Llevamos 50 años abiertos y nunca nos había pasado algo similar", relató la persona afectada tras el asalto.

A ese robo con violencia, que ocurrió al mediodía del pasado 9 de mayo, hay que sumar al menos otro atraco en una joyería de Gijón. Eso motivó un profundo temor entre los joyeros de la ciudad, pues temían que se comenzaran a suceder estos episodios. Incluso sospechaban que algunos clientes podrían tratarse de compinches que previamente inspeccionaban la mercancía y los locales.

Las pesquisas de la Policía Nacional, que contaban con las cámaras de vigilancias de los negocios afectados, fueron constantes y ahora parece que ha dado sus frutos con el arresto de hasta tres individuos como presuntos responsables de los robos con violencia. Los tres son de origen colombiano y se encuentran ya en dependencias policiales. Otras tres personas fueron detenidas por la receptación de las joyas.