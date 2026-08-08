Conciencación y caridad en el stand de la Cocina Económica de Gijón en la Feria de Muestras

La solidaridad también tiene su espacio en la Feria de Muestras. La Cocina Económica de Gijón regresa por tercer año consecutivo a la cita y lo hace con un stand en el que invita a los visitantes a participar en un juego de palabras para conseguir una pulsera o un tatuaje temporal con el lema "Yo amo Gijón". El stand se ubica en el pabellón de las Naciones, el número 6, del recinto ferial Luis Adaro.

"Si amas Gijón, si sientes tu ciudad, comprométete con la Cocina" es la consigna de la entidad, que gestiona la Asociación Gijonesa de Caridad. El emplazamiento luce muy veraniego, con guiños a las icónicas casetas de la playa de San Lorenzo. La iniciativa impulsada por la Cocina busca canalizar el orgullo local hacia el respaldo solidario y prolongado en el tiempo de personas en situación de vulnerabilidad. "En un momento dado de nuestra vida todos podemos vernos necesitados de apoyo y acompañamiento para recuperar nuestro proyecto de vida", reivindica Ignacio Blanco, presidente de la Asociación Gijonesa de Caridad, que remarca que esta campaña "es una invitación a arrimar el hombro, a comprometerse con esta institución tan nuestra, tan de cada una de las personas que amamos esta ciudad de Gijón".

El stand, al margen de esta propuesta permanente, incluye en su agenda varias actividades para sumar esfuerzos entre instituciones sociales gijonesas. Por ejemplo, hace unas fechas los profesionales y voluntarios de Proyecto Hombre Asturias ofrecieron información detallada sobre sus programas de prevención, tratamiento de adicciones y procesos de reincorporación social.

Este martes, en la sala Mirador del Palacio de Congresos, se celebrará la mesa redonda "Adicciones: un equipo en Gijón hacia la esperanza". Intervendrán representantes de Proyecto Hombre Asturias, de la Fundación Albergue Covadonga y de la propia Cocina Económica. Será un encuentro para abordar el trabajo en red que desempeñan estas tres entidades para acompañar de forma integral a las personas que deciden comenzar un proceso de desintoxicación y recuperación personal.

"Demostrar el amor por Gijón es llevar sus colores, pero también tender la mano a quien vive a nuestro lado", transmiten desde la Cocina Económica, que anima a los visitantes a descubrir "cómo la solidaridad de nuestra gente mantiene viva la esperanza de la ciudad".

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento de Gijón concedió la Medalla de Oro de la villa en 2025 a la Cocina Económica, premiando así el fundamental servicio social que cumple. La entidad tiene previsto, por otra parte, iniciar a finales de 2026 o principios de 2027 unas obras en sus instalaciones para brindar un servicio de comedor más "personalizado". El proyecto pretende mejorar la accesibilidad eliminando barreras arquitectónicas y disponer de un comedor más luminoso con un mobiliario más adecuado al modelo centrado en la persona que persigue la Asociación Gijonesa de Caridad, que expone su impagable labor en la Feria de Muestras.