La degustación de productos de León en la Feria de Muestras trae mucha cola

Durante estos días, no es necesario atravesar el Negrón o subir Pajares para poder disfrutar de la gastronomía leonesa. En la Feria de Muestras hay un stand que invita a todos los visitantes a pasarse por unos pocos metros cuadrados de la comunidad vecina. León, que este domingo su día en la FIDMA, no solo trae comida, trae un trozo de su identidad que, año tras año, logra cautivar a un público asturiano y nacional que se rinde a sus encantos.

Al frente de este dinámico mostrador promocional, se encuentra Diego Gonzalez. "Hay productos típicos de León para intentar promocionar un poco la tierra y animar a la gente a ir a ver qué comida típica hay". La oferta gastronómica cambia a medida que avanzan las horas, "por las mañanas solemos dar mantecadas de Astorga o repostería, pasteles y miel del Bierzo", detalla González. De tarde, embutidos. Dulce o salado todo motivó largas colas de los visitantes durante la jornada de este sábado. ¿Y para acompañar la comida? "El vino es lo que más viene a buscar la gente, y luego, cuando hay chorizo y queso, no paramos", bromea el trabajador del stand leonés.

Pero no todo es gastronomía. "Por ejemplo, damos folletos de la Semana Santa, ponemos vídeos de lo que es la gastronomía, el interés cultural de León y lo que se puede ver. Es incitar a la gente a ir a León, a que lo vea, que lo pruebe, que todos los productos que damos aquí los vayan a probar allí a la tierra" explicaba González. Y aunque el objetivo es atraer al visitante asturiano, González revelaba una curiosa anécdota sobre las colas que se forman frente al mostrador. "La mayoría de la gente que tenemos aquí es de León. Dices bueno, estamos en Gijón, será gente asturiana, no, no, no, casi todo el mundo dice ¡Ah, yo soy de León!. Te pones a preguntar en la cola y todo el mundo es de León", desvela.

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Una de estas visitantes multitudinarias provenientes de León, es Yolanda Fernández, quien junto a su familia lleva ya cuatro décadas de fidelidad en la Feria. "Probablemente empezamos a venir a ver algo específico en ese momento, y a partir de ahí hemos repetido todos los años", recordó. Y aprovechó para dejar un consejo: "las morcillas, el chorizo, la cecina es lo mejor". Por su parte, María José Merino, residente en Asturias, apostó por la miel del Bierzo antes de realizar una defensa a ulranza de los viajes por cercanía. "Aporta dar a conocer el resto de provincias y sobre todo de los alrededores; lo que hace es movernos y para el turismo está muy bien", señaló. Hoy León será protagonista en el recinto ferial.