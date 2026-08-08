El Ensemble 4.70, el grupo de audaces que lleva la música clásica a los bares y prepara una súperproducción para el Jovellanos

"En el Ensemble 4.70 estamos convencidos de que, más allá de sus beneficios para el crecimiento de las plantas y el incremento de la producción lechera de las vacas (al menos en Wisconsin…), la música hace mejores y más felices a las personas".

Con un discurso de presentación semejante, en el que esta formación clásica y versátil de artistas –agrupados en el proyecto gijonés denominado Ensemble 4.70– incide en los beneficios musicales para el alma, no es de extrañar que el grupo tenga casi tantos bolos este verano como la mejor orquesta de romería. "Solo en este mes de agosto tenemos nueve conciertos", confiesa David Roldán, director artístico y musical, y voz cantante de una formación de música clásica que disfruta de la "bendición" de que no les falten lugares donde tocar. "No sé si es un mérito, ni de quién, pero desde luego es una suerte. Una bendición, de hecho", ratifica Roldán.

Actuación del Ensemble 4.70 en el Jardín Botánico, con el programa «Las aves en la música».

Pero no es cierto que no lo sabe. Porque el Ensemble lo forman en buena medida músicos vinculados a Kras Klásika, un proyecto divulgativo coordinado por el propio Roldán, con un programa de radio y la organización de conciertos comentados en todo tipo de espacios bajo el lema: "rebélate, escucha música clásica".

Superproducción el día 11

Así que tampoco es de extrañar la variedad de escenarios por los que lleva pasando en los últimos tiempos la formación. Desde el teatro Jovellanos al teatro Riera, la Iglesia de San Pedro, la Cúpula del Niemeyer, el teatro de la Laboral, el Auditorio Príncipe Felipe, las calles y parques de Gijón, la Cuevona de Ardines, la Biblioteca Jovellanos, el Museo Evaristo Valle o el bar Varsovia, por citar unos pocos. Y siempre interpretando repertorios que abarcan desde el Renacimiento hasta la actualidad .

En esa gran programación suya de agosto están casi a punto de enfrentarse en el Jovellanos –el día 11- a "nuestra mayor superproducción", el concierto titulado "Música de tu siglo". Para ese gran proyecto han sido necesarios "dieciséis instrumentos, cientos de horas de ensayo, docenas de cuerdas, cañas y crines rotas, toneladas de folios, varios cartuchos de tóner, miles de llamadas, wasaps y mails y hectolitros de cerveza", cuenta Roldán con su humor de siempre.

Figura residente de la Sociedad Filarmónica de Gijón

Y que nadie se llame a engaño viéndoles tocar casi semanalmente en un bar. Porque si importante es su paso inminente por el Jovellanos, también lo es el hecho de que ha sido nombrado para la temporada que viene figura residente de la Sociedad Filarmónica de Gijón. Precisamente la entidad para quien debutaron allá por el 2021. "Tendremos el honor de ser la primera figura residente vinculada con la Sociedad Filarmónica de Gijón", recalca Roldán.

Lo del Varsovia también lo explica. Esos son "encuentros de carácter más informal" y casi semanales, en los que hacen lo que les encanta hacer: divulgación cultural, acercando la música clásica a gente de lo más diversas y ofreciendo luego la oportunidad de que los clientes del bar puedan charlar con los integrantes del grupo.

Proyectos tienen muchos, así que también adaptan algunas de sus funciones para los amantes del cine, o le ponen música a los vencejos, como hicieron hace unos meses en el Jardín Botánico. Nada les frena con tal de llevar la música clásica por toda Asturias, hasta que se obre el milagro y el sueño de Roldán: que la música en Asturias logre crear afición. Por ellos, que no quede.