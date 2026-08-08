Eva Friera, Grandes de Semana Grande: "Soy de las que defiende que los Fuegos cada año son los mejores"

Eva Friera Cáceres (Gijón, 1978), especialista en salud mental, es la presidenta del Telecable Hockey Club, el equipo más laureado de Asturias, pero, aun así, su carácter prudente la lleva cuestionar que sea una Grande de Semana Grande.

Pues ya estamos aquí.

Sí, sí. La presidencia es verdad que es un papel muy importante que me ha tocado en la vida, lo que pasa es que no sé, me siento como que acabo de llegar y que hasta que no cumpla un año completo que pueda hacer balance…

Pero aquí basta con hacer apología del gijonesismo…

(Risas) Defiendo mucho Gijón. No se puede vivir en un sitio mejor. Según han ido pasando los años, y cuando tienes hijos, ves que es una ciudad muy amable. Además, lo de tener mar, no deja ninguna duda. Esto es otra cosa.

¿Con estos calores es bueno hacer deporte?

Lo que hay que hacer es madrugar (risas), que hace menos calor y se aprovecha mucho el día.Soy muy poco nocturna y claro, para mi el lujo es ir a correr a la playa por la mañana, con ese frescor matinal.

Vamos, que no para.

En el deporte nunca tengo vacaciones. Me gusta mucho la naturaleza y según la estación del año voy cambiando la actividad deportiva. No paro porque me encanta hacer deporte. Y aunque haga mucho calor, en el norte, si madrugas, se está fenomenal.

Y además si madruga hay menos barullo, que estamos hasta los topes.

Es una pasada. Pero la cantidad de gente se ve también desde primera hora. En Semana Grande lo que más me gusta son los Fuegos, pero el resto me agobia mucho la gente.

Si no le gustan los barullos, entonces la Feria de Muestras no la pisará…

Bueno, eso sí o sí (risas), desde pequeña que iba con mi madre y ahora con mi hijo y mis hijas. No me pierdo nunca la visita ni el bocadillo de calamares. Además, hacemos visita institucional con el equipo. Este año vuelve a hacer doblete en la Feria.

Siempre les da suerte visitar el stand de LA NUEVA ESPAÑA.

Es verdad, de toda la vida lo visitamos (risas).

¿Como se presenta el año?

Pues después de cerrar un año muy especial, por la celebración de la Copa de la Reina, se presenta con muchísimas ganas de competición, con un equipo veterano, donde hay jugadoras muy jóvenes también, y una entrenadora que las conoce muy bien. Estamos muy ilusionadas y muy centradas. Y luego la junta directiva no hemos parado para seguir con proyectos de base y avanzando.

Acaban de crear Fundego, una fundación de los clubes de la zona oeste. Todos con la misma vocación de dar oportunidades a los jóvenes.

En el deporte hay aspectos tan vitales como la salud que muchas veces dependen del código postal. Hay estudios que lo demuestran. El deporte unifica, es la persona y sus valores. Soy defensora de los deportes en equipo por todo lo que significa y la zona oeste es el caldo de cultivo ideal para dar la oportunidad de igualar de verdad a las personas, sus posibilidades y sus capacidades.

Más allá del aplauso cuando ganan, ¿echan en falta apoyo?

Claro. El apoyo real no son los titulares o las felicitaciones cuando ganas o estás a punto de jugar un partido importante. Eso es un apoyo emocional, importante sí, pero esto es como en todas las casas. Para pagar las facturas y vivir con la dignidad que las personas merecen se necesita dinero. En comparación con otras comunidades, aquí estamos a años luz. Ya hemos visto equipos de élite en Asturias pendiendo de un hilo. Y nos puede pasar a nosotras en cualquier momento.

Hablemos de salud mental.

La salud física y mental es un binomio que no se puede separar. En verano mejora bastante la salud mental. La física depende de los helados y los excesos (risas).

¿Qué cambiaría de Gijón?

Pondría más pistas de hockey patines, que no tenemos (risas). Y menos contaminación. Por lo demás no añadiría ni quitaría más.

¿Y de la Semana Grande?

Soy antitaurina, me sobra muchísimo. Si me preguntan por la Semana Grande, sería lo que menos rescataría.

¿Dónde ve los Fuegos?

En el Náutico. Me encanta. Y lo que más me presta es ese debate de si son mejores que los del año pasado, si se vieron mejor o no que otras veces (risas). Yo soy de las que siempre defiende que son los mejores de la vida entera y luego me tomo un helado en los Dos Hermanos (risas) y rematado.

Quedaría el Restallón

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El día 15 soy más de tirar para la aldea. No me presta tanto al ser festivo porque está casi todo cerrado en Gijón. Me encanta la naturaleza.