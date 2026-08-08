Fallece en Gijón a los 91 años José Leopoldo Portela, fundador de Grupo Portela Hermanos

José Leopoldo Portela, fundador del gijonés Grupo Portela Hermanos Ferreterías, falleció este sábado a los 91 años de edad. El empresario, gallego de nacimiento, residía en Gijón desde los años 60 y se mantuvo en activo hasta el pasado 2023, cuando celebró su jubilación con una fiesta con familia y empleados. El grupo empresarial tiene hoy dos tiendas en Gijón, un almacén y tienda en Tremañes y un local en Oviedo. Dependen de él 45 trabajadores. "Siempre se volcó al máximo en todo lo que hacía", le recuerda su hijo, Leopoldo Portela, "Poldo".

Nacido en Portonovo, con apenas diez años se echó a la mar y, de adolescente, con unos 15, se vino a Asturias. "La gente decía de aquella que se podía trabajar en la mina y cobrar bien. Él venía de un origen muy humilde y se pasaba mal", comenta el hijo. En Asturias, pasó por varias minas, primero por el pozo San Antonio y luego otras en El Entrego, Cangas del Narcea y, también, en León. El grueso de su trayectoria como minero, sin embargo, fue en la mina de La Camocha. "Allí es donde siempre dijo que estuvo más a gusto", concreta el hijo. Allí, también, fue donde entró en contacto con el Partido Comunista, una militancia que le marcó mucho y durante muchos años. "Él siempre fue así; se entregó al máximo en todo. Primero con el partido y más adelante con la empresa", completa Poldo Portela.

La factura de trabajar en la mar y en la mina la tuvo que pagar pronto y con su salud. Con poco más de 30 años Portela tuvo que dejar la minería por la silicosis. Jubilado tan joven, y ya por entonces viudo y con dos hijos a su cargo, decidió montar un negocio de herrajes a comisión, que fue el germen de lo que acabaría siendo una empresa de ferreterías que no dejó de crecer. "Se acabó volcando con el negocio, aunque los inicios fueron muy difíciles", completa el hijo, que vivió esa andadura empresarial junto a su padre desde el comienzo.

Portela era viudo de Josefina Bárcena y perdió a uno de sus hijos, Francisco Javier. Deja ahora a José Leopoldo, a sus nietos Samuel y Laura Portela y a su hermana, Pilar. Sus allegados podrán despedirle este lunes día 10, a las 14.00 horas, en el salón de actos del tanatorio de Cabueñes.