Gijón Bonito, donde el deporte se junta con el mar

Gijón es una ciudad que siempre miró al mar. De hecho, "cada vez está creciendo más, sobre todo en turismo y deporte", cuenta Paula Álvarez, gerente de Asturboats. Una empresa que se dedica al alquiler de embarcaciones, con y sin patrón, y salidas complimentarias de pesca de bonito. Su empresa lleva colaborando con Gijón Bonito muchos años, pues "se trata una marca bastante significativa y nos sentimos identificados con ellos". Y no solo por lo gastronómico u hostelero, todo eso va más allá: "Gijón Bonito es mucho más que gastronomía, pues muestra una parte muy importante, que es la actividad para conseguir el bonito, un servicio que nosotros ofrecemos".

Era muy importante que la gente conozca lo que hay detrás del plato que comemos. "La gente que viene a pescar bonito con nosotros sale con otro tipo de visión de la que entran", asegura Álvarez, ya que "no se esperan que vaya a ser una experiencia tan chula y tan completa". Por no hablar de cuando pican y lo sacan: "Eso ya es súper emocionante para la gente".

Por eso, este tipo de turismo experimental es "enriquecedor", apunta Paula Álvarez. Asturboats mantiene alianzas con establecimientos y bares para que cocinen el propio bonito que ellos pescan. "También lo enviamos a restaurantes con los que Gijón Bonito colabora, por lo tanto, se trata de una marca que genera una experiencia 360 grados", apunta Álvarez. A sus salidas se suma gente experta y gente que no ha cogido una caña en la vida, haciendo de esta una experiencia en la que todos aprenden de todos.

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Por eso, Gijón Bonito no es solo la gastronomía, es también deporte y pesca, "una forma de vivir y entender uan ciudad que miró siempre hacia el mar", concluye el organizador de Gijón Bonito, Vicente Fernández.