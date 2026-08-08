La iglesia de San Lorenzo en Gijón cumple 125 años: su origen y reconstrucción tras la guerra civil española

Fue la de San Lorenzo la tercera parroquia en Gijón tras la de San Pedro y la de San José (1893). La primera piedra de San Lorenzo se colocó el domingo 23 de agosto de 1896, pronto hará 130 años; y la inauguración, la consagración, tuvo lugar el viernes 9 de agosto de 1901 víspera de la festividad de San Lorenzo, ahora hace siglo y cuarto. Poco más de un mes de comenzada la guerra civil, el 24 de agosto de 1936, quedó la iglesia destruida y su reinauguración tal como hoy la conocemos fue el 26 de marzo de 1944. Desde 1936 hasta ese marzo de 1944 las funciones parroquiales tuvieron lugar en el local del Centro Asturiano de La Habana, en el paseo de Begoña.

Ninguna capilla ni iglesia de Gijón quedó intacta durante la guerra, salvo la del santuario de Contrueces en la carretera del Obispo. La de San Lorenzo, la "Notre Dame de Los Campinos", obra del arquitecto Luis Bellido González sufrió importantísimos daños. Quedó sin techo. Entre los años 1938 y 1948 fue reconstruida con un proyecto del arquitecto Manuel García Rodríguez que mantuvo cierta fidelidad al original salvo suprimir las agujas que remataban las dos torres. Ahí la vemos en la actualidad presidiendo Los Campinos y con el nombre de San Lorenzo. Como la playa.

El obispo de Oviedo, Ramón Martínez Vigil, en el acto de bendición de la primera piedra de la iglesia de San Lorenzo. Fue el 23 de agosto de 1896, hace 130 años. La casa tras la cruz estaba en Covadonga esquina con los pares de Cabrales / De la publicación "Libro del centenario de la parroquia de San Lorenzo Mártir de Gijón" (2001).

Hay que decir que antes de decidir que se construyera allí la iglesia –en realidad en terrenos de El Arenal– se barajaron otras opciones. Por ejemplo se pensó en la zona de la Puerta de la Villa, y también en la finca Les Figares que situaríamos entre Álvarez Garaya y Donato Argüelles.

Lo cierto es que la decisión final fue levantarla donde está, y eso quedó para la historia en el expediente número 329 del año 1879 que se conserva en el Archivo Municipal de Gijón: "La demarcación de un espacioso solar con destino a templo en el Arenal, en terreno del municipio, no ofrece dificultad. Entre las calles Villaviciosa [luego Cabrales] y de los Morales [San Bernardo], cerca del paseo de Alfonso XII [Begoña] y en terreno de la fortificación hay un espacio rectangular de 47 metros de longitud por 30 metros de ancho, actualmente dedicado a paseo y que está en buenas condiciones para el objeto que se desea. En él puede levantarse un templo espacioso en planta".

Aspecto de la iglesia de San Lorenzo ya finalizada. / Luis Ramón Marín (Archivo de Telefónica)

La simbólica primera piedra de San Lorenzo se colocó, como se dijo, el 23 de agosto de 1896 y la prensa local informó ampliamente de ello. Presidió el obispo de la diócesis Ramón Martínez Vigil y con él estaban autoridades como el gobernador civil, el alcalde de Gijón Justino Vigil Escalera, el comandante de Marina, concejales, el conde de Revillagigedo… Se levantaron unas tribunas para el público y presidía una imagen de la Virgen de la Concepción. En esa primera piedra, enterrada en los cimientos (ahí se encontrará), se guardaron monedas, unos pergaminos y los periódicos del día.

Si el tiempo desde la decisión de construir la iglesia hasta la colocación de la primera piedra fue mucho, también se alargó la cosa hasta que la iglesia fue consagrada. Pasaron cinco años hasta el 10 de agosto de 1901, San Lorenzo cumple ahora 125 años como parroquia. Se inauguró todavía sin las agujas o chapiteles en las dos torres como vemos en alguna imagen, y con Ángel García-Valdés Crespo como primer párroco. A las siete de la mañana comenzó el acto y ofició la primera misa el obispo de Oviedo Ramón Martínez Vigil asistido por Cosme Entrialgo, cura de San José, Ceferino Pedralba de San Pedro y el párroco de San Lorenzo.

La iglesia fue incendiada el 24 de agosto de 1936 pero mantuvo gran parte de las paredes exteriores. / De la publicación "Libro del centenario de la parroquia de San Lorenzo Mártir de Gijón" (2001)

Leemos en la prensa local: "El acto fue ante numerosos fieles que prestaron gran atención y recogimiento a las extrañas ceremonias que tuvieron lugar durante tres horas consecutivas en que el señor Obispo estuvo en constante movimiento". Llamativo es el final, escribía el periodista: "Al acto de la consagración de la iglesia asistieron muy pocas personas conocidas. Sólo recordamos haber visto en el templo al señor vizconde de Campo Grande".

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El arquitecto –32 años tenía– de esa antigua iglesia de San Lorenzo fue Luis Bellido González (Agustinas de Somió, edificio de San Bernardo con Munuza, Palacio Bauer en Somió, Asilo Pola hoy Museo Piñole…) pero queremos citar también al aparejador que fue Tomás Alonso; a Victorio Herrero, profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Gijón que fue el responsable de la escultura decorativa; y al maestro vidriero José Maumejean Lalane.