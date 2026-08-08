La jornada de Asetra en la Fidma pone de relieve el crecimiento del sector, un 20% en 2025, y la patronal reclama más tráficos portuarios y conexiones marítimas

El transporte de mercancías por carretera atraviesa un momento de crecimiento en Asturias, aunque afronta también retos como la falta de conductores, el aumento de costes y los cambios normativos. Así quedó de manifiesto ayer en la XXXII Jornada del Transporte y la Logística de Asetra, celebrada en la Feria Internacional e Muestras de Asturias, donde representantes del Principado, Gijón, los puertos asturianos y el sector incidieron en la necesidad de aprovechar el nuevo escenario para reforzar la posición logística de la región.

Público siguiendo la jornada en el Palacio de Congresos. | ÁNGEL GONZÁLEZ

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, destacó que Asturias movió en 2025 50,9 millones de toneladas por carretera, un 20,8% más que en 2024. De ellas, 30,7 millones correspondieron a movimientos internos, 19,3 millones a intercambios con el resto de España y más de 932.000 al transporte internacional.

"Por suerte, nuestro sistema logístico crece", señaló Calvo, que vinculó esta evolución a la apertura de la variante de Pajares y a la incorporación efectiva de Asturias al Corredor Atlántico. El consejero consideró que ahora el reto es aprovechar ese crecimiento para "ganar rentabilidad y mayor competitividad".

El presidente de Asetra, Ovidio de la Roza, puso el acento en la necesidad de que Asturias gane protagonismo logístico y reclamó una mayor diversificación de los tráficos portuarios. "El futuro pasa por la multimodalidad", defendió, abogando por integrar carretera, ferrocarril y transporte marítimo en lugar de plantearlos como modos enfrentados.

De la Roza reclamó especialmente recuperar carga general y mercancía de contenedores en El Musel y atraer nuevas líneas marítimas. Según los datos que trasladó, en el primer semestre del año los puertos españoles crecieron de media un 0,8%, mientras que El Musel registró una caída cercana al 28% y Avilés del 7%, por el descenso de los graneles sólidos.

Sin operación cerrada para la autopista del mar

Una de las principales oportunidades señaladas durante la jornada fue la recuperación de la autopista del mar entre Gijón y Francia. La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, explicó que se trabaja desde 2025 con el puerto francés de Nantes-Saint-Nazaire para recuperar una conexión que funcionó entre 2010 y 2014.

El objetivo es que pueda estar operativa de nuevo en 2027, aunque todavía no existe una operación cerrada. "Tenemos todas las piezas" para impulsar la intermodalidad, resumió Roqueñí, que defendió que el transporte marítimo no debe sustituir al camión, sino hacerlo más competitivo al asumir los trayectos más largos.

La línea a recuperar de la autopista del mar permitiría embarcar camiones o semirremolques, reduciendo kilómetros, consumo, peajes y tiempos de conducción. El reto, apuntó Roqueñí, será conseguir tráficos suficientes y equilibrados en ambos sentidos y garantizar que el servicio sea estable por sí mismo.

La presidenta del puerto defendió además que el objetivo debe ser pasar de hablar únicamente de infraestructuras a hacerlo de "cadenas logísticas", con servicios fiables, coordinación y digitalización.

Desde la Autoridad Portuaria de Avilés, Ramón Muñoz-Calero, que intervino en representación del organismo, situó también la reducción de costes logísticos como una prioridad. El puerto de Avilés mueve alrededor de cinco millones de toneladas al año y registra unos 120.000 movimientos de camiones. Para mejorar su eficiencia, reclamó avanzar en la intermodalidad, la digitalización y la optimización de los espacios destinados a las mercancías.

La vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, destacó por su parte la importancia del transporte para la industria y el comercio y recordó el reciente Congreso Nacional de Empresarios de Transporte de Mercancías celebrado en FIDMA, que convirtió a la ciudad en capital nacional del sector durante tres días.

Alejandro Calvo reclama la "absoluta prioridad" de los accesos a El Musel

El Gobierno del Principado quiere acelerar las actuaciones destinadas a mejorar las conexiones de El Musel. El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, situó ayer los accesos al puerto gijonés entre las prioridades en materia de infraestructuras y reclamó que avance la propuesta planteada por el Ejecutivo autonómico para mejorar estas conexiones. Es decir: el desdoblamiento de Lloreda-Veriña.

Calvo aprovechó la jornada de Asetra para subrayar la importancia de que las infraestructuras viarias acompañen al crecimiento que está experimentando el transporte de mercancías en Asturias. En este sentido, defendió que la mejora de los accesos a El Musel resulta clave para aprovechar su posición dentro del sistema logístico asturiano. El consejero recordó que el Principado ha presentado una propuesta para los accesos al puerto de Gijón y reclamó que se ejecute "en todos sus términos". El primer paso, señaló, pasa por avanzar en su tramitación, que calificó de "absolutamente prioritaria".