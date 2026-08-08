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Gatronomía

El mes de agosto se saborea en Casa Ataulfo

Un mero de 22 kilos, atracción del fin de semana en el popular restaurante, especialista en pescados y mariscos "como tienen que ser"

Chipirones de potera en Ataulfo

Chipirones de potera en Ataulfo

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A.A.

Avanza agosto imparable por mucho que haya cosas que nunca cambian. Parar en Casa Ataulfo y disfrutar de los mejores pescados y mariscos es una de ellas. En el popular restaurante gijonés esperan langostas, cigalas y percebes, entre otros. También, chipirones de potera y bonito del Cantábrico en cualquiera de sus formas —rodaja, taco, rollo y ventrisca—, ahora en temporada. Las opciones son tan variadas como suculentas, pero todas pasan por saborear al máximo el verano en el popular establecimiento, especialista en pescados y mariscos "como tienen que ser".

Moisés Querales posa con el mero de 22 kilos

Moisés Querales posa con el mero de 22 kilos / Cedida a LNE

Hoy, sábado, una recomendación especial pasa por el mero. Esta semana, Ataulfo recibió un increíble ejemplar de 22 kilos de peso, algo extraordinario si se tiene en cuenta que, habitualmente, suelen rondar los 12 kilos.

La sidra es protagonista indispensable en el establecimiento. JR etiqueta verde y Sed de PKDO DOP se escancian en el restaurante como manda la verdadera tradición sidrera y acompañan cada plato a la perfección. En Casa Ataulfo no podía ser menos.

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