La música de la Semana Grande: Poniente se llena al ritmo de "Echo & The Bunnymen"

La Semana Grande de Gijón levantó el telón musical anoche en Poniente con un grupo que lleva más de cuatro décadas poniendo banda sonora al rock alternativo. "Echo & The Bunnymen" convirtió la explanada de la playa en el primer gran punto de encuentro de las fiestas, con un público dispuesto a reencontrarse con los clásicos de una de las formaciones más reconocibles del post-punk británico.

El concierto, de acceso gratuito, arrancó a las 23 horas, después de una jornada en la que la ciudad ya había comenzado a sumergirse en el ambiente festivo con el pregón y las actividades de inauguración. Poniente tomó así el relevo como escenario musical de una Semana Grande que se prolongará hasta el 15 de agosto y que volverá a reunir durante los próximos días a miles de personas en torno a la música y las fiestas de Begoña.

Sobre el escenario, la formación liderada por Ian McCulloch y con Will Sergeant a la guitarra recuperó el sonido que convirtió a "Echo & The Bunnymen" en uno de los nombres fundamentales de la música británica de los años ochenta: guitarras envolventes, melodías oscuras y una marcada atmósfera melancólica. La banda, formada en Liverpool en 1978, ha mantenido durante décadas una identidad propia que ha influido en buena parte del rock alternativo posterior.

El público gijonés respondió a la propuesta de la banda británica en una noche marcada por el ambiente festivo y por el carácter abierto del escenario de Poniente, con el mar como telón de fondo. La actuación sirvió además para dar el pistoletazo de salida a una programación musical que durante los próximos días llevará hasta el mismo escenario a artistas como Amaia -su día será hoy-, Omar Montes, "Revólver", "La Casa Azul" y Ana Torroja.

Con Poniente convertido en punto de encuentro y los primeros acordes de la Semana Grande ya sonando frente al Cantábrico, Gijón inauguró anoche nueve días de fiestas en los que la música volverá a tener protagonismo.