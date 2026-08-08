El proyecto para iluminar la torre reivindica el futuro de la Universidad Laboral

La Universidad Laboral mira al futuro sin dejar de revisar su pasado, antiguos alumnos, investigadores y representantes institucionales aprovecharon el encuentro celebrado este viernes en la Feria Internacional de Muestras para reivindicar el legado del emblemático complejo gijonés y presentar un proyecto que aspira a convertir su torre en un nuevo icono nocturno de la ciudad.

La principal novedad la expuso el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Pedro López Ferrer, impulsor de una propuesta para iluminar de forma la torre de la Laboral. El proyecto, valorado en 721.000 euros, se plantea por fases para facilitar su ejecución y persigue "poner en valor el edificio" y convertirlo en "un faro de la educación, de la formación, de la innovación, de la cultura y del arte".

Una recreación de la torre, con la iluminación que se propone incorporar. / .

La instalación contempla un sistema de iluminación inteligente con 152 proyectores LED distribuidos en diez niveles de la torre que no se serán visibles durante el día y tendrán un consumo reducido. López Ferrer explicó que la iniciativa tiene como objetivo entregar a la Administración un proyecto ya redactado y listo para licitar, eliminando trámites previos que suelen retrasar este tipo de actuaciones. A su juicio, la iluminación contribuiría a “reforzar la imagen de la Laboral y a atraer actividad cultural y turística”.

Durante la jornada también intervino el presidente emérito de la Asociación de Antiguos Alumnos, Jesús Merino Santos, quien lamentó algunas intervenciones realizadas en el complejo. Criticó que la pintura situada sobre el escenario del teatro de la Laboral permanezca cubierta por una plataforma de madera, una decisión que calificó de "atentado a la cultura". Además, rechazó la idea de que los alumnos recibieran una formación franquista. "En las clases poníamos en tela de juicio muchas leyes de la época, era un espacio moderno", defendió. Merino añadió que una futura declaración de la Laboral como Patrimonio de la Humanidad ayudaría a captar recursos que hacen “mucha falta” para su conservación y mantenimiento. "Hay que trabajar para conseguirlo", añadió. En la misma línea, el presidente de la asociación, Manuel Nevares, aseguró que el Ayuntamiento trabaja para recuperar la piscina histórica del complejo y rechazó otro de los relatos asociados a la institución al afirmar que "es mentira" que en la Laboral cumplieran condena presos políticos.

Visitantes en el stand del ayuntamiento de Gijón dedicado a la Universidad Laboral en FIDMA 2026. / Ángel González

Nevares también puso el foco en el propio diseño arquitectónico del complejo, recordando que la Universidad Laboral "está construida de espaldas a la ciudad de Gijón" porque fue concebida "a imagen y semejanza del Partenón de Atenas". Según explicó, el objetivo era que los visitantes tuvieran que rodear el edificio antes de acceder a su interior para apreciar toda su monumentalidad. Al tiempo que recordó que la Torre, con 130 metros de altura, es el edificio más alto de Asturias y el edificio de piedra más grande de España.

La parte histórica de la jornada corrió a cargo del profesor y antiguo alumno del centro Manuel Viejo, autor de una exposición documental sobre los orígenes y la evolución de la Universidad Laboral. A través de una gran documentación de archivo repasó la financiación del proyecto, su desarrollo educativo y la influencia que el centro ejerció durante décadas en la vida cultural, deportiva y social de Gijón y explicó que ha elaborado durante estos años de investigación ha elaborado un censo con alumnos, profesores, religiosos y trabajadores del centro desde su primer curso en 1955, un trabajo de investigación que pretende ceder a la Asociación de Antiguos Alumnos para poder localizar a más personas vinculadas con el centro.