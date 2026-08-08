Salud prevé que las obras del traslado de Enfermería a La Laboral empiecen el año que viene

Si todo sigue su curso, el que viene será un año de obras sanitarias en la ciudad. La consejera de Salud, Concepción Saavedra, calcula que, si la licitación en curso no se retrasa, las obras para trasladar la Facultad de Enfermería hasta la Laboral podrían comenzar a lo largo de 2027, mismo ejercicio en el que se espera reactivar la ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes (CAHU). La socialista, de visita en la ciudad ayer por varios compromisos en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), aclaró no obstante que las obras para la facultad "aún tardarán", porque se debe redactar todavía el proyecto. Para el hospital público, los plazos están ya más acotados: dependiendo de cómo se desarrolle el concurso público pendiente de convocar, la ampliación se reiniciará "en el primer o segundo trimestre".

Cabueñes tiene sobre la mesa un recién presentando proyecto de ejecución que se encuentra ahora mismo en fase de revisión y que, según recalcó ayer Saavedra, sigue en condiciones de poder salir a licitación ya el mes que viene. La actuación implica 145 millones de inversión y más de dos años de obras para sacar adelante una primera fase constructiva que quedó paralizada a inicios del año pasado por discrepancias del Principado con las constructoras que en ese momento tenían la adjudicación del contrato. Desde entonces, Salud ha tramitado la redacción de un proyecto nuevo y "más ambicioso", a juicio del propio Principado, que entre otras mejoras sumará una planta más al edificio de la ampliación y dotará de más espacio a los hospitales de día. "Presentamos ese proyecto cuando habíamos previsto, en julio, y nuestra idea es seguir cumpliendo con los plazos planteados", se ratificaba ayer la consejera, que compromete la reactivación de obras para el primer semestre.

Sobre la Facultad de Enfermería, explicó ayer la socialista que es más difícil trasladar promesas de plazos. "También estamos trabajando en ello, siguiendo los pasos previstos, pero aún tardará porque hay que redactar el proyecto y, ya después, hacer la licitación de la obra", razonó. Las aspirantes a ese concurso público para la redacción del proyecto, tal y como adelantaba hace unos días LA NUEVA ESPAÑA, estiman un coste de unos cinco millones de euros para esta obra, que adecuará un claustro en la Laboral como nueva sede docente. La consejera, también ayer, visitó el stand de LA NUEVA ESPAÑA en la Feria acompañada por Ignacio Peláez, delegado del periódico en Gijón.

Nueva ronda con los sindicatos por la ley de mejoras para el personal

El borrador de lo que será la nueva ley autonómica de personal estatuario para los sanitarios asturianos está listo y motivará una nueva ronda de consultas con sindicatos la próxima semana. Así lo anunció este sábado Concepción Saavedra, consejera de Salud, durante su visita a la Feria de Muestras Internacional de Asturias (FIDMA).

Saavedra explicó tres, la incorporación del nuevo gerente del Sespa, Juan José Alonso Ordiales, la previsión es que esté próximo lunes o martes se retomen las consultas sindicales para avanzar en la tramitación de la nueva ley y "darle forma". "Dentro del estatuto marco (nacional), con nuestra ley intentaremos incorporar aquellas cosas en las que se pueda crecer por encima", razonó la socialista, que explicó también que en paralelo a esas negociaciones se revisará ahora también ese borrador dentro de la propia Consejería para blindar sus cuestiones jurídicas.

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Defendió Saavedra también su confianza en que el nuevo gerente pueda reconducir un otoño que los sindicatos sanitarios ya han advertido que podría venir "caliente" si para entonces no se pactaban nuevas mejoras laborales. "La convocatoria de huelga va a existir porque será una convocatoria nacional, pero aspiramos a minimizar sus efectos en Asturias", valoró. A su juicio, el nuevo gerente, con experiencia en gestión de recursos humanos, es una nueva "baza" para acercar posturas con los trabajadores durante las próximas semanas.