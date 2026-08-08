El teatro costumbrista llega a Candás en su versión más vital

Ni es un recuerdo en blanco y negro, ni se ha quedado anclado en el pasado. El teatro costumbrista asturiano goza de una salud de hierro, llena patios de butacas hasta sorprender a los propios organizadores y está a un solo paso de hacer historia. Con esta energía, orgullo y optimismo se presentó el XXXVI Salón de Teatro Costumbrista Asturiano en Candás en el stand de LA NUEVA ESPAÑA en la Feria de Muestras de Gijón. Una cita que tendrá lugar del 11 al 28 de agosto, con 14 funciones y 10 estrenos.

El encargado de abrir el acto y marcar el tono de la jornada fue Alain J. Fernández, director-gerente del Teatro Prendes de Candás, quien aseguró que esta edición se va a ofrecerá "lo mejor, en un año en el que el teatro costumbrista va a ser declarado Bien de Interés Cultural".

Si alguien encarna a la perfección el espíritu de este teatro esa es Josefina García, actriz de la Compañía Asturiana de Comedias e imagen del Salón. A sus casi 92 años derrochó vitalidad y se mostró orgullosa al comentar que "las cosas están muy puestas, hay canteras muy nuevas, que ya saben de qué se trata, y nosotros estamos aquí echando un capote". Añadió que el verdadero valor de esta modalidad del teatro asturiano "es que es lo que vivíamos siempre; a mi me contaban las historias que cuento ahora cuando se reúne la gente jóven y lo pasan como los indios".

Mismo optimismo comparte el dramaturgo José Ramón Oliva, quien destacó que este género "goza de muy buena salud, un teatro que sabemos que el público sigue, acepta y le gusta". José Ramón López, presidente de la Federación de Asociaciones de Teatro de Asturias (Feteas), reveló a su vez que los ayuntamientos "están asustados del número de espectadores, se dispararon terriblemente, algo que para nosotros es estupendo".

Este tirón popular cuenta con el respaldo de los patrocinadores. Antonio Migoya, director de la Fundación Caja Rural de Gijón, quien patrocina el premio del público del salón, señaló que si el punto fuerte de la entidad es "la cercanía, ¿qué mejor que estar al lado del público y que sea el público el que dé el premio nuestro?". Por su parte, Francisco Costales, director de desarrollo de LA NUEVA ESPAÑA, reafirmó el compromiso del diario. "Siempre apoyaremos todos aquellos valores que sean identitarios nuestros, y el teatro costumbrista tiene que ser uno de ellos". LA NUEVA ESPAÑA dará cobertura del salón y se publicará un artículo y una crítica diaria en las páginas del suplemento "El Paraíso".

David González, concejal de Cultura de Carreño, defendió el teatro costumbrista como "una forma de que la gente, sobre todo la que es de fuera, conozca cuáles son nuestras costumbres, nuestra forma de ser y nuestras tradiciones, esa sorna que tenemos aquí". El alcalde de Carreño, Ángel García Vega, zanjó cualquier debate sobre la vigencia del género con un aplaudido alegato, "esto no está pasado de moda, esto es nuestra cultura, la cultura de Asturias, la de nuestros padres y nuestros abuelos".