Los visitantes de Gijon en Semana Grande, encantados en la calle: "Hay muy buen ambiente"
La primera jornada de las fiestas de Begoña deja una imagen de la ciudad que resaltan los turistas: "Hay mucha gente joven"
Enrique Pecker
Siguiendo el sonido de las gaitas ya "me gusta mucho la música tradicional", el alemán Jan Hofmann se plantó a media tarde de ayer en la plaza Mayor gijonesa. Llegado desde Hamburgo, está en Gijón con su hija Stella Matilda, y con su mujer Sofía Alonso. Buena conocedora de las fiestas locales, Sofía Alonso confesaba ayer que se sentía un poco asombrada: "Hay mucha más gente joven, mucha más vida".
Su impresión es la que dejan las primeras horas de una Semana Grande a la que le queda mucha vida por delante. Con las terrazas llenas, buen ambiente por la calle y una playa que ayer se dejó calentar, Gijón estrenaba sus fiestas de Begoña con muchos visitantes queriendo disfrutar.
Más alemanes se dejaron ver cerca de la playa de San Lorenzo, como Unai Schumacher, que recorría las calles montado sobre su patinete. El niño está en la ciudad acompañado de su familia, y quedó fascinado con "la música, las fiestas... la ciudad me parece muy bonita".
Y no fue el único que terminó con buenas sensaciones tras sus paseos gijoneses. A Biel Carnisé y Jan Vilar, procedentes de Tarragona, lo que les apetecía destacar eran "los edificios y la historia", pero también que "todo está bastante animado. No solemos ver esto, a no ser que te vayas de vacaciones a una ciudad más grande.".
Ya con el sol poniéndose, las pandillas de jóvenes cada vez se dejaban ver más por las calles. Íñigo Díaz, Nicolás Gotusso, Nadaya Villarrina y Cecilia Blanco vinieron desde mucho más cerca, en su caso de Oviedo, para no perderse los festejos. Aprovechando, decían, "que los conciertos son gratis, no como en Oviedo".
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