Amaia invita a "seguir disfrutando" durante su concierto en la Semana Grande de Gijón

La música empezó a sonar y, poco a poco, el público fue ocupando la explanada de la playa de Poniente en una noche de agradable temperatura. Había ganas de fiesta, de cantar y de disfrutar de unas celebraciones que llevan varios días llenando Gijón de conciertos. Este sábado fue Amaia Romero quien se subió al escenario para poner ritmo a la Semana Grande y convertir el concierto en uno de los planes más esperados de la jornada de ayer. Desde los primeros acordes de "C’est la vie", una de sus canciones más celebradas, el ambiente se encendió y el público acompañó a la artista durante toda la actuación. "Me hace mucha ilusión estar aquí con todos vosotros", aseguró la intérprete durante el concierto

Amaia ofreció en el abarratado Poniente un repertorio en el que también sonaron temas populares como "Tengo un pensamiento". La cantante pamplonesa se mostró cercana con los asistentes y animó a seguir disfrutando de las celebraciones. "Vamos a seguir disfrutando de estas maravillosas fiestas", expresó.

Entre el público había seguidores llegados desde distintos puntos de Asturias e incluso de fuera de la región. Muchos de ellos lucían pancartas y hasta camisetas con la cara de la cantante. Lola González y Sofía Río se presentaron como unas auténticas "super fans" de la artista y esta era ya la cuarta vez que la veían actuar en directo. "Transmite mucha paz", explicaron, mientras reconocían que les encantaría "poder conocerla algún día", coincidieron.

Desde Valencia

También aprovecharon la noche del primer fin de semana festivo para disfrutar del ambiente festivo Esteban Álvarez, Montse Roco y sus hijos María y Héctor, llegados desde Valencia para pasar unos días en Gijón. "La ciudad está super animada. No sabíamos qué hacer por la noche y nos enteramos de que había conciertos todos los días, vendremos más", contaron.

Desde Avilés, por ejemplo, llegaron Cristina Rodríguez, Silvia Rodríguez y María Vidal, que tenían claro el motivo de su desplazamiento. "Venimos solo para verla", desvelaron. Las tres siguen a Amaia desde sus comienzos en el programa musical de televisión del que salió hace ya varios años. "Nos encanta desde que la vimos en Operación Triunfo. Era la mejor, la más real", señalaron las amigas. Su plan festivo continuará este domingo, cuando regresarán a Gijón para asistir al concierto de Omar Montes.

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Entre el público también estaban Roberto Domínguez y Eva Fuentes, una pareja gijonesa que lleva menos de un año casada y que decidió compartir también esta noche de Semana Grande. "Vengo un poco obligado, la fan es ella", bromeaba Roberto, mientras que su compañera recordaba que "el día anterior vinimos a ver el rock y ahora me tocaba a mí". Porque, para ambos, la música es también una forma de disfrutar juntos de la ciudad. "Al final lo importante es pasarlo bien, el concierto es una excusa para salir de casa", explicaron en medio de una velada en la que Amaia hasta se atrevió con "El Portalín" de Víctor Manuel.