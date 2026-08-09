Asturias y León, dos pueblos que se siguen "uniendo y fortaleciendo" gracias a la Feria de Muestras

El Día de León trascendió el habitual corsé de los actos institucionales para convertirse en un clamor compartido, el de dos provincias que, ante el reto de la despoblación y la reconversión industrial, han decidido que la mejor estrategia de supervivencia es caminar como una sola. Un sentimiento de hermandad que, tras unas primeras palabras del presidente de la Cámara de Gijón, Félix Baragaño, agradeciendo la inquebrantable lealtad leonesa, se corroboró inmediatamente, su homólogo de León, Javier Vega, al destacar la evolución de esta cita. "El acto este, se ha convertido en algo ya de amigos. Ya no es un acto tan institucional, sino que es un acto de amigos", señaló.

Los productos leoneses hace ya días que se degustan de manera multitudinaria en la Feria de Muestras. El de este domingo fue un acto más institucional, pero a la vez distendido que, tras un recorrido por el recinto, desembocó en el Muséu del Pueblu d’Asturies para seguir estrechando lazos con loas a un lado y otro de los Picos de Europa. "Éramos un pueblo junto, y hoy, gracias a las cámaras de comercio de Gijón, de León y de Astorga, seguimos colaborando e intentamos por lo menos que nuestros pueblos se sigan asociando, uniendo y fortaleciendo", destacó José Luis Nieto, alcalde de Astorga. Juan José Alonso Martínez, presidente de la Cámara de Astorga, por su parte, mencionó el poder de la confianza comercial a lo largo de los siglos, recordando un dicho: "en Asturias no se movía un saco de mercancía si no lo autorizaba el látigo de un maragato".

La jornada sirvió también de altavoz para exigencias urgentes, como la supresión del peaje del Huerna o el desarrollo del Corredor Atlántico. "Una montaña puede contemplarse de dos maneras, como una frontera o como un límite que pone traba al horizonte, o como una cota de altas miras desde la que se divisa mejor las tierras vecinas. Asturias y León escogieron la segunda manera", reflexionó Vanessa Gutiérrez, consejera de Cultura del Principado de Asturias. "Somos el ejemplo de dos territorios que tenemos algo que yo llamo una identidad inclusiva", aportó, por su parte, el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño.

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Durante el acto se sucedieron los discursos. Así, el concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Gijón, el forista Jorge González-Palacios, apeló al frente común. "Asturias y León tienen que estar muy unidos porque nos quedan muchas cosas por hacer y conseguir", resaltó. Un nexo que también reafirmó el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Aláiz, destacando el esfuerzo en infraestructuras y "ese espíritu de cooperación nacido en la adversidad es hoy motor de futuro". "Hemos destruido lo que era la frontera que parecía infranqueable, la Cordillera Cantábrica. Hoy es un punto de unión", remató Gerardo Álvarez Courel, presidente de la Diputación de León.